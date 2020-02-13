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Среднее посещение матчей чемпионата: немецкий клуб - первый, Динамо и Шахтер не вошли в топ-200

Премьер-лига
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Третий среди украинских - клуб Первой лиги

Среднее посещение матчей чемпионата: немецкий клуб - первый, Динамо и Шахтер не вошли в топ-200
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Портал Transfermarkt обнародовал рейтинг посещаемости клубов Европы в национальных чемпионатах сезона 2019/2020 годов.

Первое место заняла дортмундская "Боруссия" со средним показателем 81 132 зрители, 2 - "Бавария" (75 000), 3 - "Манчестер Юнайтед" (72 569).

Лучший среди украинских клубов, киевское "Динамо", оказался в общем рейтинге на 202 позиции - между итальянской "Брешией" и английским "Престоном".

Матчи УПЛ на стадионе смотрят в среднем по 14 782 болельщики на игру.

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Второе место у чемпиона Украины - донецкого "Шахтера". Его среднее посещение на стадионе ОСК "Металлист" - 7 191 болельщик.

Третью позицию занял сосед "горняков" по харьковским стадиону - "Металист 1925", у которого на матче Первой лиги ходит в среднем 5 697 болельщиков.

В топ-10 также вошли "Днепр-1", "Карпаты", "Десна", "Ворскла" и еще два клуба из Первой лиги - "Прикарпатье" и "Рух", которые замкнули первую десятку.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Ворскла (Полтава) Первая лига Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Прикарпатье (Ивано-Франковск) Шахтер (Донецк) посещаемость Рух (Львов) Карпаты (Львов) Металлист 1925 (Харьков) МФК Прикарпатье (Ивано-Франковск) Днепр-1
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