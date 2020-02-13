Юрий Дмитрулин: В полуфинале с Баварией не могли остановиться, за это и поплатились

10 февраля известному игроку киевского "Динамо" Юрию Дмитрулину исполнилось 45. Он был универсалом на поле, мог сыграть или закрыть позицию как в защите, где проиграл большую часть своей карьеры, так и в полузащите. Был бесстрашен, отличался цепкостью, и никогда не уходил от борьбы, поэтому не раз получал травмы, после которых приходилось ложиться под нож. О том, как парень из Снигиревки прошел нелегкий футбольный путь и вырос в основного игрока отечественного гранда и сборной Украины, корреспондент UA-Футбол услышал из первых уст.

- Вам исполнилось 45. Как говорят, в жизни открывается второе дыхание. На сколько лет чувствуете себя?

- Главное еще не стукнуло 50. Не считаю, сколько мне лет – 30, 40. Живу сегодняшним днем, наслаждаюсь жизнью и работой. Когда работаешь с пацанами, то и чувствуешь себя молодым, наоборот не стареешь, а молодеешь. А когда играешь с ними в квадрат или в футбол, то получаешь только позитивные эмоции.

- Чем человек становится старше, тем день рождения уже и не такой радостный праздник. Как поется в песне: "Стрелки крутятся все быстрей, стали звезды на год взрослей, лист сорвался с календаря, но не стоит грустить зря". А для вас он еще в 45 какой праздник?

- Для меня все праздники радостные. Люди поздравляют тебя, собираются и веселятся. А чего грустить? Это не про меня. Отметил день рождение чисто в семейном кругу. Мама, жена, дочка и позже присоединился сын. Выпили по несколько рюмочек коньяка. Нужно быть постоянно в форме, ибо на следующий день тренировка с ребятами. Особо и не отметишь.

- Какой самый ценный подарок вы получили на день рождения? Может в детстве мяч или настоящие футбольные бутсы?

- Я рос в селе, поэтому это была большая роскошь для родителей подарить мне мяч или бутсы. Самое ценное - были кеды с резиновыми шипами за три рубля. В них, несмотря на то, что мама ругала, ходил в школу и зимой и летом, только чтобы играть в футбол.

- Кем маленький Юра мечтал стать в детстве?

- Не помню, кем хотел стать. А вот со слов родителей, когда меня спрашивали, кем ты хочешь быть, когда вырастишь, отвечал, прячась под столом: "Директором мясокомбината" (смеется).

- Если бы не футбол, на каком поприще могли бы себя реализовать?

- Даже не думал об этом. Играл себе в футбол, ну и играл. Думаю, не пропал бы. Руки есть, голова есть, что еще человеку нужно.

- Помните, когда в первый раз попали на футбольный матч родной команды?

- Это был в 1980 год, когда мы с тренером поехали в Николаев болеть за родной "Судостроитель", игравший во Второй союзной лиге. Помню открытие, первый тур, полный стадион около 25-и тысяч зрителей, хорошее настроение, и всеобщий праздник. С того года мы ездили на каждый матч, и всегда переполненные трибуны. Вадим Алексеевич Кудрявцев говорил нам: смотрите и учитесь у местных звезд на примере Мурадяна, как нужно финтить и играть в футбол. А первый раз на "большой" футбол попал на Республиканский стадион, увидеть любимое "Динамо", когда поступил в киевский спортинтернат. Это был 1988 год. Ходили и на дубль, и на основной состав.

- Кто был вашим футбольным кумиром в детстве, и на кого вы хотели быть похожим?

- Не считая сельских "звезд", особо кумиров не было, просто хотел играть в футбол. В те времена футбол по телевизору мало транслировали, а может просто в селе кроме двух программ, и смотреть было нечего.

- Если бы была "машина времени", в какой год хотели бы вернуться?

- Наверное, все в тот же 1988, когда мальчик из села смог поступить спортшколу и полюбить Киев навсегда. А еще запомнилось, когда ехали в Чернигов на турнир "кожаный мяч" через Киев, то от увиденных красот Родины-матери, Печерской лавры, мурашки по коже пробежали. Эмоции просто зашкаливали. Кроме села ничего не видел, а тут сразу такая красота. Это врезалось в память на всю жизнь.

- О каком периоде футбольной карьеры вспоминаете больше всего?

- Тут только один ответ: проведенные годы в "Динамо". Начиная от "Динамо-3", "Динамо-2" и заканчивая основным составом. Да, были лучшие времена, где-то неудачные, но в общем грех на что-то жаловаться.

- Ваши дни рождения в бытность игрока совпадали, когда вы проходили тренировочные сборы. Удавалось ли отмечать их от всевидящих очей ваших наставников, выпить с ребятами бутылочку шампанского?

- Не-е-е, такого не было. Даже по простой причине - было по три тренировки в день. В шесть утра – первая, в одиннадцать – вторая, а в пять - третья. В таком режиме не до отмечаний, и лучшим другом была кровать.

- Какая у вас была футбольная кличка?

- Юрка Максимом дал мне кличку "Босс".

- Кто был главным "приколистом" в "Динамо"?

- Днепропетровская тройка – Максимов, Коновалов и Михайленко, которые пришли к нам из "Днепра". Вся база стояла на ушах, что ни фраза, то смех. Прикалывались над всем. В команде была прекрасная атмосфера. Я первый раз видел, как не улыбался, а смеялся Лобановский, что очень большая редкость. Сидим на разборе после двухсторонки, Валерий Васильевич, когда был злой, всегда принимали грозную сидящую позу, расставив широко руки оперевшись ими на колени. Глубокая тишина, метр сверлит каждого своим острым взглядом, а затем спрашивает: "Кто играл с Федоровым?", который забил гол. Никто не отвечает. Опять второй, третий раз спрашивает. И тут вдруг Дима Михайленко говорит: "Васильевич, ну кто-кто, Могильный и Буре". Лобан после этого махнул рукой, мол, идите, разбор закончен.

- В одном из интервью Александр Алиев признался: "Мой самый большой штраф в "Динамо" был $70 тысяч". А какой самый большой штраф приходилось платить вам и за что?

- Ни разу. Не попадался или просто везло. А насчет Алиева можно написать все что угодно, даже не знаю, откуда такие деньги. Это не штраф, блин, как можно такое сказать. Для простых людей - это шок. Называть такие сумы просто некрасиво.

- Помните какие-либо курьезы из футбольной жизни?

- Шел 1994 год. Как-то на тренировке в борьбе за верховой мяч выпрыгнул вместе с Волотьком, столкнулись головами, упали. Поднимаюсь, а у меня нет двух передних зубов, которые остались в голове Олега, а у него вся бошка в крови. В то время еще зубных клиник было мало, и Валерий Зуев говорит: "Поехали в 12-ю больницу у меня там знакомый врач, сделает все нормально". Ну, поехали. Что-то подпилил, поставил штифты, ездил к нему на лечение, а через месяц он мне выставляет счет на 467 долларов. Думаю, вот это да, придется трехмесячную зарплату отдать на зубы. Хорошо сыграл головой, которая оказалась почти золотой.

- Помните свою первую футбольную зарплату? Если да, то на что ее потратили?

- Когда подписал свой первый контракт в "Динамо", моя зарплата была 150 долларов. Это произошло накануне моего дня рождения, поэтому пошли в валютный магазин на пересечении Крещатика и бульвара Шевченко, почти все деньги потратили на продукты и выпивку.

- Методы работы каких специалистов вам больше всего запомнились?

Когда учился и тренировался в интернате, любимой фразой Виталия Хмельницкого была – главное не мешать и играть проще. У Сабо преобладало больше эмоций, чем здравого смысла. Когда горячий венгерский парень на установках перепутывал род и говорил на мяч - она, на игрока – они, то мы еле сдерживали смех. А вот когда пришел Лобановский, мы заглядывали ему в рот в прямом смысле, и каждое его слово воспринималось и говорилось в тему и по делу. Если начинал установку, то и логически ее завершал. С таким складом ума не могло быть по-другому.

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- Наверное, не ошибусь, если скажу, что самым горьким разочарованием для болельщиков, да и для игроков "Динамо" был матч Лиги чемпионов в 1999 году против "Баварии", когда оставалось сделать один шаг. Это заноза сверлит душу до сих пор. Чего не хватило, чтобы попасть в финал?

- Мне кажется, не хватило опыта, мудрости и хладнокровия. Выигрывая 3:1, нужно было где-то закрыться, остыть, сыграть на контратаках, чтобы довести победный счет до логичного конца. Но как можно было остановиться при такой сумасшедшей стотысячной поддержке зрителей. Жаждали крови до конца, вот и поплатились за это. А немцы - опытная команда, выждали, воспользовавшись нашим забралом, и сравняли счет. Были бы мы чуть опытнее, мудрее, наверняка попали бы в финал.

- Вы девятикратный чемпион Украины и шестикратный кратный обладатель Кубка. Какое чемпионство было самое трудное?

- Пожалуй, в 2001 году, когда только в последнем туре обыграв дома на "Динамо" днепропетровский "Днепр" 2:1, мы стали чемпионами. Даже в случаи ничьи, "Шахтер" мог занять наше место. За пять минут до конца матча проигрывали 0:1, и казалось, чемпионство уплывает от нас. Но сначала Несмачный забил с нулевого угла, а через минуту Мелащенко вырвал победу. Эмоции после финального свистка не передать.

- Хотя вы не любите вспоминать о травмах, какая была самая нелепая?

- Самая нелепая? На сборах в Руйте после тренировки решили сыграть в баскетбол. Когда мяч упал на пол, и все остановились, я собирался взять его, а в это время Ващук находясь ко мне спиной и не видя меня, хотел ударить по мячу пяткой. Да так ударил, что попал вместо мяча мне по надкостнице. Нога сразу же раздулась, получил микротрещину, кровь застоялась внутри. Пришлось улетать со сборов на операцию к Линько. Вот так вот, травма не в футболе, а в баскетболе.

- Вы многое добились как игрок. А какая мечта и чего хотите достичь в тренерской карьере?

- Для начала нужно пройти все этапы, начиная от юношеского футбола. Приобрести опыт, навыки, а затем думать и тренировать профессиональную команду. Думаю, этого хочет каждый тренер. А еще мечта - подготовить хороших футболистов для первой команды "Динамо". Другое дело, как мои подопечные будут эту мечту воплощать.

- Каждый футболист мечтает сыграть в финале чемпионата мира. У вас не получилось. Есть ли огорчение по этому поводу?

- Так получилось, что я закончил выступать за сборную в 2004 году, а в 2006 Украина пробилась в финал, проходивший в Германии. Вроде и возраст 29 лет не старый для сборной, но тренеры решили вливать свежую кровью. Это жизнь. А до этого, когда выступал, сборная не смогла попасть в финальные турниры. Был отличный шанс в 1998 году, но в плей-офф уступили путевку сборной Хорватии. А в 2001 также в стыковых матчах проиграли сборной Германии.

- Получали ли приглашение поиграть за рубежом?

Не знаю, может и были приглашения. Это сейчас все делается через агентов. В мою бытность все решал президент клуба, нужно ли доносить информацию до игроков. Думаю, по каждому игроку, как говорят, нашего золотого поколения, были предложения.

- После "Динамо" вы сезон играли в Плисках, в команде выступавшей во Второй лиге. Честно - трудно понять ваш мотив?

- Я уже закончил играть на высоком уровне, и начал выступать за ветеранов "Динамо". И тут ко мне подходит вратарь Андрей Ковтун, также играющий за ветеранов, и одновременно работающий тренером в "Едности", с просьбой помочь команде. Поехал, переговорил с президентом и главным тренером Дьордем, и в течение полугода вносил свою лепту в развитие черниговского футбола (смеется).

- Ваше хобби рыбалка. Какой самый большой улов?

- Когда отдыхали на море с семьями, поехали с Хацкевичем, тоже заядлым рыбаком на улов. И что вы думаете! Поймал рыбу весом около сорока килограмм. Даже не знаю, как она называется, как потом нам объяснили, она питается такой же рыбой, как и сама. "Бревно" было большим, еле вытащил. Хацик потом завидовал, и все время травил меня (смеется).