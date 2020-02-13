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Лидер Карпат оценил готовность команды и анонсировал матч с командой Милевского
Матч с брестским "Динамо" - уже завтра
Полузащитник "зелено-белых" Егор Назарина вспомнил предыдущий матч "Карпат" на турецком сборе с датским "Кеге" и рассказал о подготовке к первой игре УПЛ - с "Днепр-1".
Егор признается - не ожидал, что против "Кеге" будет настолько насыщеный событиями спарринг.
"Замечательно, что было много борьбы и хорошие скорости. Датчане очень достойно выглядели, против них было непросто играть, - отмечает хавбек. - Однако такие товарищеские матчи и нужны именно для того, чтобы проявить свои проблемы, поработать над их устранением".
Сбор, видит Назарина, предоставил возможность удачно подготовиться к весенней части УПЛ в физическом и тактическом плане.
"Каждый поединок здесь был по своему тяжелый, ведь играли под нагрузкой. Перед встречами имели по две тренировки, поэтому вполне естественно, что присутствовала определенная усталость", - говорит игрок.
Последним спаррингом в Турции для "Карпат" будет матч с брестским "Динамо".
В Украине болельщики слышали о брестском "Динамо", пожалуй, прежде всего благодаря Артему Милевскому. Приятно будет сыграть против такой команды, чемпиона Беларуси. Уверен, что нас ожидает интересная игра.
Считаю, что на 90% мы уже готовы, но у нас тут еще две тренировки и игра, поэтому к поединку против "Днепра-1" будем готовы на все 100%.
Поединком с "Днепр-1" 23 февраля на стадионе "Украина" "Карпаты" стартуют в весенней части УПЛ.
Всегда приятно играть во Львове при поддержке собственных болельщиков, поэтому очень хорошо, что волей календаря мы первый официальный матч в 2020 году проведем именно на родном стадионе "Украина". Тем более, что эта встреча будет для нас сверхважной, несмотря на неудачные результаты в осенней части УПЛ.
Надеюсь, что, несмотря на погоду, придет много наших болельщиков, которые нас преданно поддерживают, а мы постараемся показать красивую игру и получить результат. Мы приложим максимум усилий, чтобы подняться как можно выше в турнирной таблице.