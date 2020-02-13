Лидер Карпат оценил готовность команды и анонсировал матч с командой Милевского

Полузащитник "зелено-белых" Егор Назарина вспомнил предыдущий матч "Карпат" на турецком сборе с датским "Кеге" и рассказал о подготовке к первой игре УПЛ - с "Днепр-1".

Егор признается - не ожидал, что против "Кеге" будет настолько насыщеный событиями спарринг.

"Замечательно, что было много борьбы и хорошие скорости. Датчане очень достойно выглядели, против них было непросто играть, - отмечает хавбек. - Однако такие товарищеские матчи и нужны именно для того, чтобы проявить свои проблемы, поработать над их устранением".

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Сбор, видит Назарина, предоставил возможность удачно подготовиться к весенней части УПЛ в физическом и тактическом плане.

"Каждый поединок здесь был по своему тяжелый, ведь играли под нагрузкой. Перед встречами имели по две тренировки, поэтому вполне естественно, что присутствовала определенная усталость", - говорит игрок.

Последним спаррингом в Турции для "Карпат" будет матч с брестским "Динамо".

В Украине болельщики слышали о брестском "Динамо", пожалуй, прежде всего благодаря Артему Милевскому. Приятно будет сыграть против такой команды, чемпиона Беларуси. Уверен, что нас ожидает интересная игра.

Считаю, что на 90% мы уже готовы, но у нас тут еще две тренировки и игра, поэтому к поединку против "Днепра-1" будем готовы на все 100%.

Поединком с "Днепр-1" 23 февраля на стадионе "Украина" "Карпаты" стартуют в весенней части УПЛ.