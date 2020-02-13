9:0. Мариуполь в спарринге разбил латвийскую команду

"Азовцы" проводят сразу 2 спарринги за день - с латвийской "Валмиерой" (10.00) и грузинским "Локомотивом" из Тбилиси (15.00).

Первый из двух матчей ФК "Мариуполь" недавно закончил разгромной победой - почти все мячи были забиты во втором тайме.

В двух первых голах, которые азовцы провели в первой половине игры, принял участие Чурко - сначала отдал передачу на Дмитрия Мишнева, а затем заработал 11-метровый, реализованный Федорчуком.

А вот во второй половине матча за первые 5 минут дважды должен был забивать Топалов, однако Дмитрий реализовал один момент.

С перерывом в 11 минут дублем отметился Станислав Библик, еще забили Мишнев, дважды - Топалов и раз - защитник Павел Полегенько.

Контрольный матч

Турция, Сиде, поле отеля Starlight

13.02.2020 10:00

ФК "Мариуполь" (Мариуполь, Украина) - "Валмиера Гласс" (Валмиера, Латвия) 9:0 (2:0)

Голы: Мишнев (24), Федорчук (30, пен), Топалов (50), Библик (65), Библик (76), Полегенько (79), Топалов (82), Мишнев (84), Топалов (87)

"Мариуполь": Поспелов (Кравцов, 71), Тищенко, Яворский, Чоботенко, Горбунов, Чех, Федорчук, Полегенько, Мишнев, Чурко (Библик, 36), Топалов

"Вальмиера Гласс": Солоха, Зенгис, Микельсонс, Берзинс, Назаровс, Барковскис, Скапенко, Звирбулис, Пулис, Лусинс, Скопенко