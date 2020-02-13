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Шахтер получил кабельную лицензию для клубного телеканала

Премьер-лига
(4 голосов)

На 10 лет

Шахтер получил кабельную лицензию для клубного телеканала
Новина українською

Сегодня, 13 февраля, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания выдал ЗАО "Футбольный клуб "Шахтер" лицензию на кабельное вещание по технологии ОТТ телеканала "FCSD".

Как отметил представитель "Шахтера", это будет первый футбольный клубный телеканал в Украине.

Он будет вещать круглосуточно и транслировать матчи "Шахтера", в том числе архивные (за 20 лет), до- и послематчевую аналитику, интервью с игроками, репортажи о жизни футбольной команды.

Притом канал "FCSD" не будет входить в "Медиа Группу "Украина", которая имеет 3 собственных футбольных канала и общего с клубом инвестора - Рината Ахметова.

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Клубный телеканал планирует вещать в сетях кабельных операторов, IPTV и OTT-провайдеров. Сигнал к ним будет доставлять через IP. Сейчас клуб уже имеет соглашение с компанией "Cosmonova". Кроме того, "FCSD" можно смотреть и на официальном сайте клуба.

Продажей продукта "FCSD" будет заниматься коммерческий отдел ФК "Шахтер". Зарабатывать клубный телеканал намерен за счет подписки и размещения спонсорства.

На вопрос члена Нацсовета Олега Черныша, будет ли канал платить кабельным провайдерам за вхождение в их сети, или будет сам брать с них плату за ретрансляцию, представитель "Шахтера" сказал, что канал планирует получать средства от провайдеров.

Олег Черныш предлагал перенести рассмотрение вопроса, чтобы канал "FCSD" подготовил видеопрезентацию, пишет Детектор медиа.

Однако Нацсовет его не поддержал и большинством голосов проголосовал за выдачу лицензии сроком на 10 лет.

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В статье: Телеканал "Футбол" Шахтер (Донецк) FCSD телеканал
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Источник:
Детектор медіа

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