Ворскла - Термалика: Видеотрансляция матча

Полтавчане проводят один из последних поединков на сборе в Турции. До этого "бело-зеленые" провели 5 матчей, получили 1 победу, 3 матча свели вничью и в одном уступили.

Команде Юрия Максимова сегодня противостоят игроки экс-футболиста "Шахтера" и бывшего сборника Польшы - коуча Мариуша Левандовски.

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"Термалика" из села Нецеча выступает во втором по силе дивизионе Польши, занимает 10 место из 18 команд.

Контрольный матч

Турция, Сиде

13.02.2020 15:00

"Ворскла" (Полтава, Украина) - "Термалика Брук-Бет" (Нецеча, Польша)