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Ворскла - Термалика: Видеотрансляция матча
Противостояние с клубом Мариуша Левандовски
Полтавчане проводят один из последних поединков на сборе в Турции. До этого "бело-зеленые" провели 5 матчей, получили 1 победу, 3 матча свели вничью и в одном уступили.
Команде Юрия Максимова сегодня противостоят игроки экс-футболиста "Шахтера" и бывшего сборника Польшы - коуча Мариуша Левандовски.
"Термалика" из села Нецеча выступает во втором по силе дивизионе Польши, занимает 10 место из 18 команд.
Контрольный матч
Турция, Сиде
13.02.2020 15:00
"Ворскла" (Полтава, Украина) - "Термалика Брук-Бет" (Нецеча, Польша)