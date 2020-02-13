Мэр Львова: Сегодня мы начнем новый этап развития нашего славного футбольного клуба

Городской председатель Львова Андрей Садовый во время сессии горсовета высказался по поводу постановления, которым город предложил сотрудничество ФК "Карпаты" по созданию "Народной команды "Карпаты".

"Футбольный клуб "Карпаты" - это структура, которая всегда была гордостью общины. Я понимаю сегодняшнюю непростую ситуацию, учредители почему-то не финансируют сейчас этот клуб. Возможно, действительно пора приступить к идее создания народной команды.

Здесь важно услышать мнение львовян, должно быть публичное обсуждение. Сегодняшнее постановление - это старт этого процесса. Возможно, сегодня мы начнем новый этап развития нашего славного футбольного клуба.

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Футбольный клуб пользуется земельным участком, они получили в аренду за 1 грн от города стадион и так будет и впредь. Львов любил "Карпаты", любит и будет любить. Это очень важная определение.

Мы даем четкий импульс от общины города - мы за "Карпаты", за футбол. Это длинная дорога, которая предусматривает сложные решения, но мы к ним готовы", - прокомментировал Андрей Садовый.