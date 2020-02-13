  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ворскла подписала контракт с хорватским полузащитником
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ворскла подписала контракт с хорватским полузащитником

Премьер-лига
(2 голосов)

Контракт рассчитан на полтора года

Ворскла подписала контракт с хорватским полузащитником
Новина українською

Ворскла на своем официальном сайте объявила о подписании опорного полузащитника Давида Пуцлина. Контракт с хорватом рассчитан на полтора года.

Последней командой 27-летнего игрока был Славен Белупо, а ранее он играл в составе Истры и Саарбрюкена.

На зимний перерыв Ворскла ушла на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Украины. 22 февраля полтавчане сыграют с Динамо в Киеве.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Давид Пуцлин
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...