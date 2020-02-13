Ворскла подписала контракт с хорватским полузащитником

Ворскла на своем официальном сайте объявила о подписании опорного полузащитника Давида Пуцлина. Контракт с хорватом рассчитан на полтора года.

Последней командой 27-летнего игрока был Славен Белупо, а ранее он играл в составе Истры и Саарбрюкена.

На зимний перерыв Ворскла ушла на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Украины. 22 февраля полтавчане сыграют с Динамо в Киеве.