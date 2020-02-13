Премьер-лига
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Ворскла подписала контракт с хорватским полузащитником
Контракт рассчитан на полтора года
Ворскла на своем официальном сайте объявила о подписании опорного полузащитника Давида Пуцлина. Контракт с хорватом рассчитан на полтора года.
Последней командой 27-летнего игрока был Славен Белупо, а ранее он играл в составе Истры и Саарбрюкена.
На зимний перерыв Ворскла ушла на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Украины. 22 февраля полтавчане сыграют с Динамо в Киеве.
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