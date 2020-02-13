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Хавбек Динамо сломал ногу на сборах

Премьер-лига
(2 голосов)

Владислав Велетень выбыл на неопределенный срок

Хавбек Динамо сломал ногу на сборах
Новина українською

17-летний полузащитник киевского "Динамо" Владислав Велетень не смог принять участие в матче Юношеской лиги УЕФА с загребским "Динамо".

Дело в том, что полузащитник сломал ногу на сборах в Турции.

При этом Велетень посетил поединок, но передвигался на костылях.

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В статье: Динамо (Киев) Владислав Велетень
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Источник:
Динамомания

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