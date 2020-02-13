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Хавбек Динамо сломал ногу на сборах
Владислав Велетень выбыл на неопределенный срок
17-летний полузащитник киевского "Динамо" Владислав Велетень не смог принять участие в матче Юношеской лиги УЕФА с загребским "Динамо".
Дело в том, что полузащитник сломал ногу на сборах в Турции.
При этом Велетень посетил поединок, но передвигался на костылях.
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Источник:Динамомания
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