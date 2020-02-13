Хавбек Динамо сломал ногу на сборах

17-летний полузащитник киевского "Динамо" Владислав Велетень не смог принять участие в матче Юношеской лиги УЕФА с загребским "Динамо".

Дело в том, что полузащитник сломал ногу на сборах в Турции.

При этом Велетень посетил поединок, но передвигался на костылях.