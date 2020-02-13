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Йовичевич: Вернуться в Карпаты? У меня сейчас есть контракт и я счастлив

Премьер-лига
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Специалист доволен своим нынешним положением

Йовичевич: Вернуться в Карпаты? У меня сейчас есть контракт и я счастлив
Новина українською

Главный тренер юношеской команды загребского "Динамо" (U-19) Игор Йовичевич вспомнил времена своей работы с львовскими "Карпатами".

"Я вижу, что там не очень хорошая ситуация. Надеюсь, что со временем все решится. Думаю, что они удержаться в УПЛ, у них есть качество, чтобы они этого достигли.

Вернуться в "Карпаты"? У меня сейчас есть контракт и я счастлив", - сказал Йовичевич.

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В статье: Игор Йовичевич Карпаты (Львов)
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Источник:
football.ua

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