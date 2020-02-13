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Йовичевич: Вернуться в Карпаты? У меня сейчас есть контракт и я счастлив
Специалист доволен своим нынешним положением
Главный тренер юношеской команды загребского "Динамо" (U-19) Игор Йовичевич вспомнил времена своей работы с львовскими "Карпатами".
"Я вижу, что там не очень хорошая ситуация. Надеюсь, что со временем все решится. Думаю, что они удержаться в УПЛ, у них есть качество, чтобы они этого достигли.
Вернуться в "Карпаты"? У меня сейчас есть контракт и я счастлив", - сказал Йовичевич.
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Источник:football.ua
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