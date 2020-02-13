Йовичевич: Вернуться в Карпаты? У меня сейчас есть контракт и я счастлив

Главный тренер юношеской команды загребского "Динамо" (U-19) Игор Йовичевич вспомнил времена своей работы с львовскими "Карпатами".

"Я вижу, что там не очень хорошая ситуация. Надеюсь, что со временем все решится. Думаю, что они удержаться в УПЛ, у них есть качество, чтобы они этого достигли.

Вернуться в "Карпаты"? У меня сейчас есть контракт и я счастлив", - сказал Йовичевич.