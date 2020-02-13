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Вербич получил микротравму на тренировке

Премьер-лига
(2 голосов)

Против хавбека сыграл Денис Попов

Вербич получил микротравму на тренировке
Новина українською

26-летний словенский полузащитник "Динамо" Беньямин Вербич получил микротравму на тренировке киевской команды.

Против Вербича жестко сыграл 20-летний защитник киевлян Денис Попов.

В текущем сезоне Беньямин провел за "Динамо" 22 матча во всех турнирах, где забил 8 мячей и отдал 2 результативные передачи.

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В статье: Динамо (Киев) Беньямин Вербич b dth
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