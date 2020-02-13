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СМИ: Жоао Диого покинет Карпаты этой зимой

Премьер-лига
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Его досрочно вернут из аренды

СМИ: Жоао Диого покинет Карпаты этой зимой
UA-Футбол
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Состав львовских "Карпат" этой зимой покинет очередной футболист. На этот раз речь идет о Жоао Диого.

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Как сообщает Sport.ua, его досрочно вернет из аренды бразильский "Фигейренсе". Стороны уже согласовали этот вопрос. Об этом будет официально объявлено в ближайшее время.

Напомним, что "Карпаты" прошлы летом арендовали Диого. С того времени форвард провел 13 матчей, однако так и не сумел забить хотя бы один гол.

Этой зимой львовский клуб проводит масштабную трансферную кампанию - команду покинуло сразу 12 игроков, а на их место пришло 5 новичков.

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В статье: Карпаты (Львов) Жоао Диого Фигейренсе
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Источник:
Sport.ua
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