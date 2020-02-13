Садовый: Не понимаю, почему Дыминский и Коломойский отказались от финансирования Карпат

Мэр Львова Андрей Садовый прокомментировал новые вариации сотрудничества города с "Карпатами".

"В этом решении мы не говорим о деньгах, мы говорим о возможности изучить тот опыт, который есть в мире, и сделать во Львове, возможно, хороший пример. Как будут развиваться события в дальнейшем — зависит от множества факторов. Сегодня "Карпаты" имеют двух основателей — Дыминский и Коломойский, которые на 50% являются владельцами клуба. Я не понимаю, почему они отказались от финансирования футбольного клуба. Это вопрос к ним. Мы не можем стоять в стороне. Если "Карпаты" им неинтересны, то Львову они всегда были интересны.

Думаю, найдется тысяча, вторая, третья львовян, которые захотят войти в этот процесс. Но нужно их об этом спросить, дать такой шанс. Сегодняшнее решение открывает такую дверь, цель которой — создать народный клуб. Это запасной вариант, если сегодняшние владельцы не будут продолжать финансировать клуб. Если они не будут продолжать этого делать, то что должно стать с "Карпатами"? Бросать их на произвол судьбы? Нет. Мы готовы начать процесс создания народного клуба, но они должны дать свой ответ, потому что мы не знаем", – сказал Садовый.