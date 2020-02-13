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Козловский: Карпаты - это не предмет шантажа, эта команда всегда была, есть и будет народной

Премьер-лига
(1 голосов)

Город готов вкладывать деньги, но ждет соответствующей реакции

Козловский: Карпаты - это не предмет шантажа, эта команда всегда была, есть и будет народной
Новина українською

Президент "Руха" Григорий Козловский прокомментировал решение горсовета Львова о сотрудничестве с "Карпатами".

"В решении очень просто написано: город готов выделять земельные участки, создавать коммунальное предприятие и закладывать в бюджет. Но если не хотите, не можете или вам неинтересно... Как они орали месяц назад, что принесут и сдадут печати, но никого я здесь не вижу с этими печатями. Им не хватает 5 гривен на автобус, чтобы привезти печать в горсовет?

Словами городского главы Андрея Садового вы слышали, что город готов создавать народную команду. Шантаж не прошел: пошантажировали и потерроризировали в очередной раз город, но не прошло. Город сказал: "Окей. Вам трудно — отдавайте, мы будем сами тянуть". Но "Карпаты" не могут никому принадлежать: ни Дыминскому, ни Козловскому, ни Иванову, ни Сидорову.

Люди, которые временно управляют "Карпатами", должны понять, что это народная команда, а не игрушка в руках какого-то олигарха. Это не предмет шантажа, эта команда всегда была, есть и будет народной. Просто в разные периоды будут разные люди, которые будут финансово помогать этой команде. Люди, которые действительно любят футбол. Вот и все. Я тоже куплю акцию, возможно, и не одну, в отличие от мэра. Я думаю, что во Львове найдутся более чем 100 000 человек, которые будут готовы за 1 доллар купить 1 акцию", – сказал Козловский.

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В статье: Рух (Львов) Карпаты (Львов) Григорий Козловский
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (3)
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Hugo64 (PARIS)
13.02.2020 в 21:44
в том плане народная что хотят продать акции НАРОДУ--а так как их тех денег не хватит на содержание клуба и ВСЁ чтоли---кто будет управлять командой? --ГОРОД? коллективное управление приведет команду КУДА?
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Володимирович (Кременчуг)
13.02.2020 в 21:24
Тюююю! А чого всі (мається на увазі однобокі уболівальники) кажуть що це ДК народна команда??? А взагалі поясніть : що таке "народна командна "? Може їх фінансує народ? Чи грають за них прості хлопці з мого двору???
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Drovko (Lviv)
13.02.2020 в 21:09
Ахах...народна команда))) на яку в майже мільйонному місті ходить від сили чоловік 300. Та на Рух на СКІФ ходить в рази більше. І то Рух в 1-ій лізі грає. БО ГРАЄу футбол, ось народ ходить на гру. А як вийде цього сезону у вишку?
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