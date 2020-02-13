Козловский: Карпаты - это не предмет шантажа, эта команда всегда была, есть и будет народной

Президент "Руха" Григорий Козловский прокомментировал решение горсовета Львова о сотрудничестве с "Карпатами".

"В решении очень просто написано: город готов выделять земельные участки, создавать коммунальное предприятие и закладывать в бюджет. Но если не хотите, не можете или вам неинтересно... Как они орали месяц назад, что принесут и сдадут печати, но никого я здесь не вижу с этими печатями. Им не хватает 5 гривен на автобус, чтобы привезти печать в горсовет?

Словами городского главы Андрея Садового вы слышали, что город готов создавать народную команду. Шантаж не прошел: пошантажировали и потерроризировали в очередной раз город, но не прошло. Город сказал: "Окей. Вам трудно — отдавайте, мы будем сами тянуть". Но "Карпаты" не могут никому принадлежать: ни Дыминскому, ни Козловскому, ни Иванову, ни Сидорову.

Люди, которые временно управляют "Карпатами", должны понять, что это народная команда, а не игрушка в руках какого-то олигарха. Это не предмет шантажа, эта команда всегда была, есть и будет народной. Просто в разные периоды будут разные люди, которые будут финансово помогать этой команде. Люди, которые действительно любят футбол. Вот и все. Я тоже куплю акцию, возможно, и не одну, в отличие от мэра. Я думаю, что во Львове найдутся более чем 100 000 человек, которые будут готовы за 1 доллар купить 1 акцию", – сказал Козловский.