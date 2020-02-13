Меликян: VAR – это только плюс, я только за

Главный тренер "Львова" Егише Меликян высказал сове мнение относительно внедрения в УПЛ системы VAR.

"Буду очень рад, что будет VAR. Дай бог, чтобы была, потому что будем больше нервничать, доверять.

Это только плюс. Я только за", – сказал Меликян.