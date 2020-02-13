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Меликян: VAR – это только плюс, я только за
Тренеры УПЛ приветствуют внедрение VAR
Главный тренер "Львова" Егише Меликян высказал сове мнение относительно внедрения в УПЛ системы VAR.
"Буду очень рад, что будет VAR. Дай бог, чтобы была, потому что будем больше нервничать, доверять.
Это только плюс. Я только за", – сказал Меликян.
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Источник:ТК Футбол
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