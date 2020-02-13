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Меликян: VAR – это только плюс, я только за

Премьер-лига
(1 голосов)

Тренеры УПЛ приветствуют внедрение VAR

Меликян: VAR – это только плюс, я только за
Новина українською

Главный тренер "Львова" Егише Меликян высказал сове мнение относительно внедрения в УПЛ системы VAR.

"Буду очень рад, что будет VAR. Дай бог, чтобы была, потому что будем больше нервничать, доверять.

Это только плюс. Я только за", – сказал Меликян.

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В статье: ФК Львов Егише Меликян
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Источник:
ТК Футбол

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