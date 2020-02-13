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Мариуполь завершил сборы поражением от Локомотива
Последний спарринг азовцев на сборах в Турции
"Мариуполь" завершил свой второй тренировочный сбор спаррингом с "Локомотивом" из Тбилиси. Матч закончился со счетом 1:2.
"Мариуполь" забил первым, причем уже на второй минуте, однако развить успех азовцы не смогли.
Грузинские футболисты довольно быстро смогли выровнять положение, а еще через 10 минут 20-й номер "Локомотива" сделал дубль и вывел свою команду вперед.
Второй тайм особыми активными действиями не отмечался, и поединок так и закончился со счетом 1:2.
Мариуполь – Локомотив (Тбилиси, Грузия) 1:2
Голы: Игнатенко (2) - Сихарулидзе (14, 27)
Мариуполь: Гальчук, Дава, Быков, Муравский (Сагуткин, 76), Корниенко, Танковский (Кирюханцев, 46), Игнатенко (Путря, 76), Путря (Байдал, 46), Кащук (Библик, 65), Кулаков (Кащук, 65), Фомин (Петерман, 24)