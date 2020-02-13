Олимпик в спарринге одолел Динамо

Донецкий "Олимпик" провел свой очередной спарринг на турецких сборах. В четверг 13 февраля дончане сыграли с "Динамо" (Батуми).

Грузинская команда с первых минут матча забрали мяч под свой контроль, однако на 20-й минуте дончанам удалась образцовая контратака. Романовский запустил в прорыв по левому флангу Тейшейру, тот прострелил в центр штрафной, где Виталий Балашов, опередив защитника, первым касанием уложил мяч в дальний от вратаря угол.

Динамовцы продолжали контролировать мяч и в конце первого тайма и практически весь второй, однако "олимпийцы" выстояли (не без везения, штанги и игры Альими) и смогли довести дело до победы.

1:0, и завтра (в пятницу 14 февраля) "Олимпик" сыграет с "Кайсаром" (Казахстан).

Динамо (Батуми, Грузия) - Олимпик 0:1

Гол: Балашов (20’)

Олимпик: Альими - Ксенз, Лукьянчук, Снурницын, Пасич (Литвин 75’), Вербный (Цымбалюк 75’), Тейшейра (Дегтярев 80’), Романовский (Политыло 75’), Балашов (Чогадзе 80’), Завийский (Кравчук 75’), Шахаб (Баланюк 75’)