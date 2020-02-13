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Буяльский и Цыганков вернулись в общую группу Динамо
Бурда на подходе
Киевское "Динамо" продолжает работу на сборе в Турции.
Сегодня (в четверг 13 февраля) киевляне провели очередную тренировку), при этом, наравне со всеми в общей группе работали Виталий Буяльский, пропустивший несколько тренировочных дней из-за мелкого повреждения, и Виктор Цыганков. Они приняли участие во всех игровых упражнениях с мячом, а завершили занятие небольшой беговой нагрузкой.
Никита Бурда продолжает работать индивидуально, однако уже привлекался к некоторым командным упражнениям.
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Источник:ФК Динамо
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