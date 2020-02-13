Две победы за день: Десна одолела китайцев и латышей

В четверг 13 февраля "Десна" на сборе в Турции провела сразу два спарринга. Утром команда Рябоконя сыграла с китайским "Ханчжоу Гринтаун", а вечером черниговцам противостояла "Валмиера" из Латвии.

Оба матча были непростыми, однако завершились победами украинской команды. "Гринтаун" "Десна" обыграла со счетом 3:2, а "Валмиеру" одолела с минимальным счетом 1:0.

Теперь в воскресенье 16 февраля "Десна" завершит сбор спаррингами с датским "Виборгом" и "Витебском" из Беларуси.

Десна - Чжэцзян Гринтаун (Китай) 3:2

Голы: Ермаков, 44, 89, Будковский, 79 (с пенальти)

Десна: Паст, Конопля, Гитченко, Ермаков, Западня, Домбровский (Демьяненко, 58), Калитвинцев, Мочуляк (Белич, 46), Хлебас, Кузык, Будковский

Удаление: Домбровский, 54

Десна - Вальмиера (Латвия) 1: 0

Гол: Гуцуляк, 61

Десна: Литовка, Фаворов, Имереков, Тамм, Мостовой, Старенький (Домбровский, 62), Тотовицкий (Демьяненко, 85), Арвеладзе, Картушов (Мочуляк, 74), Гуцуляк, Филиппов