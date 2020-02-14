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Ветеранов Динамо удивило поведение игроков Десны на банкете
Другое отношение к алкоголю
Главный тренер черниговской "Десны" Александр Рябоконь рассказал о банкете команды после завершения осенней части соревнований УПЛ.
На мероприятии, в частности, были заслуженные мастера спорта, бывшие игроки "Динамо".
Не буду называть фамилии, но они очень удивились, когда банкет доходил до экватора, ближе к концу ...Не было ни одного пьяного игрока!
Профессионалы. Иногда сам удивляешься с этого поколения", - сказал Александр Рябоконь.
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Источник:Трендець
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Комментарии (2)
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Dozenko (NewYork)
14.02.2020 в 10:31
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
14.02.2020 в 09:10
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