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Ветеранов Динамо удивило поведение игроков Десны на банкете

Премьер-лига
(4 голосов)

Другое отношение к алкоголю

Ветеранов Динамо удивило поведение игроков Десны на банкете
Новина українською

Главный тренер черниговской "Десны" Александр Рябоконь рассказал о банкете команды после завершения осенней части соревнований УПЛ.

На мероприятии, в частности, были заслуженные мастера спорта, бывшие игроки "Динамо".

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Не буду называть фамилии, но они очень удивились, когда банкет доходил до экватора, ближе к концу ...Не было ни одного пьяного игрока!

Профессионалы. Иногда сам удивляешься с этого поколения", - сказал Александр Рябоконь.

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В статье: Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Александр Рябоконь
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Комментарии (2)
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Dozenko (NewYork)
14.02.2020 в 10:31
Бухать нынче не модно :)
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
14.02.2020 в 09:10
Молодежь вообще мало пьёт. Видимо потому что им особо не запрещали, вот и нет тяги к этому
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