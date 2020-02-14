Ветеранов Динамо удивило поведение игроков Десны на банкете

Главный тренер черниговской "Десны" Александр Рябоконь рассказал о банкете команды после завершения осенней части соревнований УПЛ.

На мероприятии, в частности, были заслуженные мастера спорта, бывшие игроки "Динамо".

Не буду называть фамилии, но они очень удивились, когда банкет доходил до экватора, ближе к концу ...Не было ни одного пьяного игрока!

Профессионалы. Иногда сам удивляешься с этого поколения", - сказал Александр Рябоконь.