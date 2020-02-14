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Призетко отдает серебро Заре и называет 5 команд Первой лиги, которые поборются за УПЛ
Вылетят "Карпаты", а в борьбе за 6 место - небольшое преимущество в "Мариуполя"
Бывший игрок харьковского "Металлиста" и киевского "Динамо", чемпион Украины 1993 и 1994 годов Александр Призетко, считает, что неожиданностей в вопросе нынешнего победителя в УПЛ уже не будет.
Только какой-то форс-мажор может помешать "Шахтеру" выиграть чемпионский титул.
"А в нынешней ситуации, кажется, любой понимает, что играть 14 очков у горняков будет нереально", - рассуждает экс-чемпион.
6 командой по итогам первого этапа УПЛ по мнению Александра, несмотря на интригу и соперничество 3-4 команд будет ФК "Мариуполь".
В азовцев есть небольшое преимущество в таблице, являются стабильность. Хотя стоит отметить, что очень хорошо сейчас проводит сборы "Олимпик", который пригласил нескольких новичков. Большая селекция была у "Днепра-1". По именам у днепрян будет заметна команда. Вопрос только в том, успеют ли они сыграться по ходу чемпионата и при этом добиться необходимого результата.
Интригу видит экс-чемпион и в борьбе за 2 позицию.
Очень интересный футбол осенью показывала луганская Заря, которая заслуживает того, чтобы взойти на пьедестал почета, где вручают "серебро". Динамовцам по итогам чемпионата я бы отдал 3 место.
А главный претендент на понижение в классе - "Карпаты".
"Когда их конкуренты проводят хотя бы минимальную селекцию и приглашают новичков, львовяне только теряют футболистов, причем тех, кто был игроками основы", - замечает Призетко.
Зато как никогда в Первой лиге большая плотность команд и много претендентов на повышение в классе.
На мой взгляд, за 3 путевки борьба развернется между 5 командами - "Волынью", "Рухом", "Ингульцом", "Металлист-1925" и "Оболонь-Бровар". Думаю, что у "Миная" и "Агробизнеса" еще нет такого опыта, чтобы выходить в Премьер-лигу. Многое будет в этой борьбе зависеть от того, как команды проведут друг против друга лобные противостояния.
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