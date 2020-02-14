Мариуполь в заголовке рапортов, Динамо тоже фигурант, предчувствие VAR. Судейские итоги первой части сезона

По сравнению с несколькими последними годами, мы откатились на несколько шагов назад в плане качества судейства – не устаем об этом говорить. Однако не устаем и напоминать об объективных причинах такой ситуации: футбол наш уже оттолкнулся от дна, а арбитры остались на том же уровне, что и раньше. Поэтому и возникает видимость регресса.

Наверное, голословными будут утверждение о том, что наши арбитры снизили качество своей работы по сравнению с собою же образца недалекого прошлого. Однако смело можно утверждать, что мы просто стоим на месте: нашим максимумом в Европе до сих пор остаются не топ-матчи группового этапа Лиги Европы и поединки между соперниками разного класса (например, Франция - Албания) между национальными сборными. Хотя даже такие назначения отработать без сучков и задоринки не получается (привет Сергею Бойко и Николаю Балакину). О Лиге же чемпионов только мечтаем – и мы, и сами судьи.

Новой напастью судейского корпуса Украины можно считать нестабильность. Показательный пример – Андрей Коваленко. В четвёртом туре УПЛ он экспертами был признан лучшим среди коллег, а уже в десятый туре он испортил интересную игру между "Колосом" и "Динамо", назначив пенальти за попадание мяча в лицо и безосновательно удалив футболиста ковалевской команды. Нестабильными были и Кривушкин, Бондаренко, Копиевский и даже Шурман.

Довольно легко такую ​​особенность наших судей объяснить. Комитетом арбитров проводится процесс омоложения (пусть искусственно, но проводится), а новичкам профессии свойственны впадения в крайности.

С молодежью все понятно. Но и опытные арбитры не держат той марки, которую можно было бы считать образцом для следующего поколения. Например, у некогда безальтернативно лучшего украинского судьи Юрия Можаровского мы насчитали семь видимых ошибок, пять из них – в одном матче. Допускали серьезные помарки Романов, Дердо, Арановский, Труханов, меньше – Абдула, Бойко и Козык. Последний, кстати, нашими экспертами трижды в течение первой части сезона 2019/20 признавался лучшим арбитром тура, а также неофициально признан сильнейшим украинским рефери 2019-го года по версии Мирослава Ступара и Сергея Шебека. Хотя там, на футбольном украинском Олимпе, лучшим признали Копиевского.

ТАБЛИЦА 1

Статистика арбитров УПЛ и Кубка Украины

* - желтым выделено кубковые матчи с участием представителя или представителей не элитного дивизиона

В первой части сезона зафиксировали от 45-и до 49-и видимых ошибок арбитров. Мы не можем сказать четко, потому как едва ли не впервые в истории нашей рубрики имели место два эпизоде ​​с кардинально разными мнениями экспертов. Один считал, что арбитр ошибся, другой – что нет. Поэтому оперировать будем обобщенным показателем.

Большинство этих ошибок – это ошибки с назначением / не назначением пенальти. Сразу бросаются в глаза три поединка с аномальным количеством судейских ошибок:

"Мариуполь" - "Александрия" (2-й тур, арбитр Можаровский) – пять ошибок;

(2-й тур, арбитр Можаровский) – пять ошибок; "Днепр-1" - "Александрия" (18-й тур, арбитр Балакин) – четыре ошибки (один момент спорный – мнения экспертов разошлись);

(18-й тур, арбитр Балакин) – четыре ошибки (один момент спорный – мнения экспертов разошлись); "Мариуполь" - "Олимпик" (7-й тур, арбитр Дердо) – три ошибки.

Еще раз выделим поединок "Колос" - "Динамо" с двумя, но очень громкими ошибками Андрея Коваленко. А также матч "Ворскла" - "Колос", в конце которого Константин Труханов принимал противоположные адекватным решения и существенно повлиял на итоговый расклад сил.

Характер ошибок:

назначение / не назначение пенальти – более тридцати ошибок;

удаление / не удаление игрока – около десяти ошибок;

необоснованное назначение результативного штрафного, положение "вне игры" – единичные ошибки.

Надо отметить, что в отдельную категорию выделяем ошибки ассистентов. Таких мы насчитали в первой части сезона восемь. Большинство из них связаны с положением "вне игры" (засчитанный неправомерный гол, или отмененный гол из-за несуществующего офсайда). С отрицательной стороны отличился опытный участник ассистентского корпуса Андрей Скрипка. Он единственный среди лайнсменов допустил сразу две ошибки – в матчах "Заря" - "Динамо" и "Олимпик" - "Динамо". В обоих случаях не фиксировал офсайд во время голевых атак.

Распределение результативных ошибок арбитров по командам (с учетом матчей Кубка и Суперкубка Украины)

Ошибок в пользу команд:

"Мариуполь" – 10

"Шахтер" – 6

"Львов" – 6

"Александрия" – 5

"Динамо" – 3

"Олимпик" – 3

"Карпаты" – 3

"Днепр-1" – 3

"Заря" – 2

"Ворскла" – 2

"Колос" – 2

"Десна" – 0

"Десна" обходилась без судейской "помощи". Отметим, что не берем во внимание поединок "Динамо" - "Десна", когда, по мнению киевлян, мяч после удара Карлоса Де Пены пересек линию ворот черниговцев. Поскольку технологии определения взятия ворот у нас нет, а повторы с телетрансляции не позволили подтвердить или опротестовать правоту арбитра, не зафиксировавшего гол, ошибкой такое решение судьи не считаем. Аналогично и в ситуации с матча "Заря" - "Динамо", когда споры возникли после удара со штрафного от Виктора Цыганкова.

Очень часто ошибались арбитры в пользу "Мариуполя". Мы не можем не упомянуть о матче мариупольцев против "Динамо", который был перенесен в календаре. "Динамо" выиграло благодаря голу на последних минутах от Вербича, однако ранее арбитр Дмитрий Бондаренко не назначил очевидный пенальти за игру мариупольца рукой в ​​своей штрафной. Что самое забавное, после игры на судейство жаловался... тренер "Мариуполя" Александр Бабич.

Надеемся, что с запуском системы VAR подобных парадоксов будет меньше.

Ошибок против команд:

"Динамо" – 9

"Колос" – 7

"Олимпик" – 6

"Александрия" – 5

"Ворскла" – 4

"Мариуполь" – 3

"Днепр-1" – 3

"Карпаты" – 3

"Львов" – 2

"Десна" – 1

"Заря" – 1

"Шахтер" – 1

Против "Динамо" часто ошибались, однако в девяти ошибках, приведенных выше в графике, учтены три промахи арбитров в кубковых поединках (Суперкубок и 1/8-я финала Кубка) против "Шахтера", которые "Динамо" выиграло. Были, конечно, неприятные ситуации, такие как назначение пенальти арбитром Кривушкиным в ворота "Карпат", что повлияло на общий итог игры (ничья, хотя реализуй пенальти, "Динамо" могло бы выиграть), однако любую несправедливость по отношению к "Динамо" компенсирует судейство матча киевлян против "Колоса".

Тогда, при счете 0:0, судья Андрей Коваленко увидел игру рукой в ​​исполнении защитника "Колоса" Максима Максимова в собственной штрафной, хотя футболисту мяч попал в лицо. Был назначен несправедливый одиннадцатиметровый, а Максимом ушел с поля за вторую желтую карточку. Счет на тот момент был 0:0. "Динамо" в итоге выиграло 4:0. Пожалуй, самый громкий судейский провал первой части сезона.

АССИСТЕНТЫ

Ассистенты, по-прежнему недостаточно часто берут на себя инициативу в моментах, которые удобнее оценивать им, нежели арбитрам в поле. В первой части сезона мы снова констатировали проблемы плохого взаимодействия. Получается так, что хорошая коллективная работа всех членов бригады – это уже редкость.

Возможно, ответственность ассистенты боятся брать на себя, потому что понимают цену своей ошибки. Например, из восьми ошибок ассистентов, зафиксированных нами в первой части украинского сезона, сразу пять были результативными, то есть, повлияли на итог игры. Ошибались Денис Шудрик, Александр Марчик, Александр Дашко, Владимир Высоцкий, Заур Курбанов, Андрей Скрипка. Последний – дважды (оба раза – результативно). Чаще всего ошибки касались определения офсайда.

Также слабую командную работу бригад наши эксперты связывают с не использованием принципа совместимости арбитров при формировании бригад. То есть, судейские четверки (арбитр в поле, четвертый арбитр и два ассистента) формируются без учета психологических характеристик судей, без учета прошлого опыта их совместной работы. Почти не бывает такого, что одна и та же бригада, - в одинаковом составе, - работает на двух-трех или больше различных поединках. При таких условиях очень сложно выработать какие-то стабильные профессиональные связи.

***

Собственно, в сезоне мы подводим промежуточные итоги, однако в общей системе украинского арбитража после первой половины футбольного года 2019/20 имеем полное право поставить жирную точку. Ведь дальше, с зимы / весны 2020-го, начинается эра VAR. Пусть пока система видеоповторов будет работать не на каждом матче УПЛ (два поединка в туре), однако это уже новая страница в истории отечественного арбитража.

Как показывает практика зарубежных чемпионатов, VAR – это не панацея. Благодаря компьютерной технике не удастся найти справедливые решения в абсолютно всех спорных моментах, и не удастся полностью нивелировать человеческий фактор. Однако и говорить о том, что VAR никак не улучшает качество судейства, тоже не стоит. Это существенный шаг вперед. Там, где арбитры действительно научены пользоваться технологией, удается существенно уменьшить количество видимых и значимых для распределения сил в матче ошибок. Вопрос в том, достаточно ли обучены наши арбитры для работы в среде компьютерных технологий? И какими повторами обеспечит арбитров сама система VAR? Ведь в первой части сезона мы не раз сталкивались с ситуациями, когда даже несколько повторов с разных телекамер не позволяли реально оценить тот или иной момент.

Ждем и держим руку на пульсе событий. Это будет интересный период.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

Сергей Шебек. К сожалению, качество судейства не улучшается в течение последних десяти лет, как в Украине работают итальянские "специалисты". Они взяли за манеру поощрять арбитров за ошибки, поэтому судьи не чувствуют ответственности за свои решения, не анализируют промахи и ошибаются от этого еще чаще.

В качестве примера приведу кубковый матч "Динамо" - "Шахтер", когда Копиевский, видя, как Степаненко сознательно сзади по-хамски "скосил" Вербича, показал футболисту вместо красной карточки желтую, а руководитель Судейского корпуса Лучано Лучи оправдывал подопечного. Позже Копиевский еще был признан лучшим арбитром 2019-го года – этим все сказано. Безнаказанность порождает вседозволенность.

Мирослав Ступар. Уже десять лет нашими арбитрами управляют итальянцы, и в течение этого времени наблюдается застой. Ведь манера руководства не коллегиальная и не демократическая, а индивидуальная – в лице Лучано Лучи (а ранее – Пьерлуиджи Коллины). И до сих пор мы не слышим комментарии о том, почему наши арбитры еще не доросли до уровня хотя бы группового этапа Лиги чемпионов. Нам рассказывают о пройденных арбитрами тестированиях, об их сборах, об омоложении корпуса, но какой от этого толк? Мы топчемся на месте: остаемся там, где и были десять лет назад.