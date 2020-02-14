Сергей Ковалец: Из-за травмы не полетел со сборной. Вернулся домой и позвал Анжелику в ЗАГС

Празднование дня влюбленных, активно отмечающееся сегодня, не проходит мимо футбольных людей. Романтические отношения, зародившиеся у кого-то не одно десятилетие назад, особенно ценны. О них, как и обо всем, что с этим связано, в День Святого Валентина с корреспондентом UA-Футбол охотно поделились известный украинский тренер Сергей Ковалец и его супруга Анжелика.

- Когда стали проявлять интерес к противоположному полу и пользовались ли симпатией у него?

Анжелика Ковалец: - Лет с шестнадцати, наверное. Так как до этого не думала о том, что мне особо кто-то нужен. Возможно, так было по отношении ко мне и со стороны противоположного пола.

Сергей Ковалец: - Пожалуй, еще в школьные времена.

- На какой возраст приходится ваш первый поцелуй?

А.К. - Тоже лет на шестнадцать, еще в школьную пору.

С.К. - Не помню.

- Имеете ввиду, что их было так много?

- (Продолжительно смеется). Наверное, так.

- Как и при каких обстоятельствах состоялось ваше знакомство с будущей (им) супругой (ом)?

А.К. - На киевском Республиканском стадионе после одного из матчей с участием "Динамо". Было это еще в начале 90-х, на дворе стояла осень. С кем тогда играло "Динамо" - точно и не вспомню, но Сережа играл в составе. Кто в том матче выиграл? Ну, конечно же, динамовцы! Мой будущий супруг отдал голевой пас, а забил Саленко. Так вот, после игры нас с Сергеем познакомил один из представителей футбольной братии, который был общим знакомым у него и Саленко.

С.К. - Это было на Республиканском стадионе после одного из матчей "Динамо". Нас познакомили, а потом мы начали встречаться.

- Как отнеслась будущая супруга к тому, что ее избранник - футболист?

А.К. - У меня папа - фанат киевского "Динамо". Помню, меня еще совсем маленькой он брал с собой на стадион, где я наблюдала за футбольными матчами (улыбается). Так что к футболу я была приобщена давно. Что касается нашего знакомства, то у меня не было стремления выйти замуж именно за футболиста. Цель такую я не ставила, ведь дело совсем не в профессии. Главное для меня, чтобы человек был хороший.

С.К. - Судя по тому, что сейчас у нас трое детей и четверо внуков, то наверное, позитивно (хохочет).

- Как долго продолжался период ухаживаний до момента свадьбы?

А.К. - Получается, что два с половиной года. С Сережей мы расписались в апреле 1993 -го.

С.К. - В то время было так, что из семи дней в неделю дома мы находились лишь два. Процесс наших с Анжеликой отношений из-за моей занятости футболом проходил в рваном режиме. Тогда нужно было уметь все успевать - и работать, и отдыхать, и о будущем думать. Получается, что с момента знакомства до свадьбы прошло больше двух лет, во время которых я выигрывал титулы (улыбается). Посчастливилось успеть многое - завоевать звание чемпиона и обладателя Кубка СССР, а также стать чемпионом Украины.

- Кто сделал предложение о вступлении в брак?

А.К. - У нас с этим связана своя история. Я была в положении, и мы особо не стремились бежать куда-то в ЗАГС, расписываться - нам вдвоем и без этого было хорошо, ведь все в наших семейных отношениях складывалось замечательно. Так вот, как-то Сергей должен был улетать с командой в Израиль. В один из дней утром он уехал в аэропорт, но как потом оказалось, в поездку его не взяли. В последний момент на основании заключения медиков было решено, что играть из-за повреждения он не сможет, поэтому целесообразности в его вояже за рубеж не было. Он остался в Киеве лечиться. Сережа вернулся домой в семь утра, а я, полагая, что это вернулась вышедшая выгулять собаку мама, спросонья автоматически открыла дверь и тут же снова улеглась. А он подходит к кровати: "Вставай, - говорит. - Пошли жениться". Вот так мне и поступило предложение.

С.К. - Конечно же, я! Как сейчас помню, после очередного поединка "Динамо" я должен был уезжать со сборной Украины на товарищеский матч с Израилем. Анжелика меня провела в дорогу, но сыграть с израильтянами мне не пришлось. Приехав в расположение национальной команды, доктор осмотрел меня и сообщил, что играть не смогу. Я вернулся домой и сказал Анжелике: "Поехали в ЗАГС расписываться!". Это было 24 апреля 1993 года.

- Какой была ваша свадьба?

А.К. - (Ненадолго задумавшись). Веселой! Она прошла в позитивном эмоциональном ключе, на ней была в основном молодежь. Всего было человек тридцать. Драки точно не было (улыбается). Мы расписались еще раньше, но из-за насыщенного играми календаря сама свадьба была перенесена на 2 мая. Банкет по случаю нашего бракосочетания проходил в ресторане, расположенном в тыльной стороне Киево-Печерской лавры. Там мы и гуляли. Хорошее место - красивое, душевное.

С.К. - Можно сказать, спокойная и размеренная. Наше торжество отмечали в столичном ресторане "Печерські дзвони". Оно прошла в теплой и приятной обстановке.

- Как провели медовый месяц?

А.К. - Его не было. У мужа были сборы, турниры, тренировки, матчи. А в июле я уже родила сына Кирилла Сергеевича (улыбается). Как раз в этот день Сергей вернулся в Украину с очередной поездки со сбора.

С.К. - Тоже в спокойном режиме. Ведь ввиду моей профессиональной занятости особо времени на это не было. Помню, съездили мы на Хмельнитчину, в Красилов, где навестили родителей, встретились с друзьями, отдохнули на рыбалке. А еще побывали с Анжеликой в Израиле, посетив святые места.

- Какой самый счастливый день в вашей совместной жизни?

А.К. - Я бы не стала сводить их к какому-то одному дню, так как их много. Хороших, знаменательных и самых-самых-самых! А вот чтобы назвать какой-то конкретный день - это сложно. В список счастливых дней входит рождение детей, ведь такие события - нечто!

С.К. - Ох, их было очень много! Это и рождение детей, и появление на свет внуков. Кстати, недавно мы собрались все вместе с детьми и внуками, тепло пообщались.

- Расскажите о детях.

А.К. - Мы воспитали троих детей. Все они уже взрослые. Старшая, Алина, родилась в 1987 году от первого брака. Кирилл родился в 1993-м, а младшая дочь, Дарья, в 1998-м. Помимо троих детей внуков у нас еще больше - четверо!

С.К. - Всеми я очень горжусь. Дочки пошли одним путем, а сын выбрал мой - футбол (улыбается). Кстати, когда Кирилл был маленьким, то успокоить его можно было только мячом. Скажу больше: он мог играть в футбол целый день! А когда Анжелика забеременела вновь, я хотел еще одного мальчика. Но супруга сказала, что лучше было бы, чтобы была девочка. Даже имя ей уже придумали - Даша. Как, кстати, было и до рождения сына, которого ждало заранее подготовленное имя. Так и появилась на свет наша "голландка" (в "интересном положении" супруга была во время моих выступлений в Голландии за "Твенте"). Правда, родилась она уже в Киеве. Даша шутит: "Папа, если бы я родилась мальчиком, то мне тоже, наверное, пришлось бы в футбол играть" (улыбается). Еще мы имеем четверых внуков - Ивана, Кирилла, Варвару и Артема. Общение с ними - это для нас огромная радость! Каждый раз получаем от этого массу положительных эмоций.

- Съели ли вы с супругой (ом) пуд соли?

А.К. - Я так думаю, что еще не весь доели (улыбается). Продолжаем вместе доедать.

С.К. - Наверное, не один.

- Во многом ли ваши вкусы совпадают?

А.К. - (Без раздумий). Они вообще не совпадают! Кроме как в футболе. Он-то нас и объединил! Если не брать футбол, то мы абсолютно разные люди. Я более энергичная, активная, подвижная - люблю что-то делать, кому-то в чем-то помогать, куда-то нестись, что-то переставить, переломать, перекрасить. А Сережа - другой. Он по характеру спокойный, выдержанный. Ему нужно все размеренно обдумать, хорошенько взвесить. В общем мы как "плюс" и "минус", или как огонь и вода. Дополняем друг друга.

С.К. - Где-то пятьдесят на пятьдесят. Правда, когда по телевидению показывают интересный футбол - будь то чемпионат Англии или Испании, то мои девочки его не смотрят. Другое дело - мы с Кириллом, как тренер и футболист - с удовольствием наблюдаем за трансляцией. Они же смотрят другие передачи.

- Часто ли возникают разногласия со "второй половинкой"?

А.К. - Скажу так: в споре рождается истина. Поэтому спорим мы постоянно: что-то доказываем друг другу, убеждаем, переубеждаем. Если в семье не будет такого всплеска эмоций, то станет просто неинтересно жить.

С.К. - Раньше их было больше. А сейчас, когда мы повзрослели и нам уже за пятьдесят, то нет. Люди, у которых за плечами прожито полстолетия, склонны идти друг другу на уступки.

- Что такое любовь?

А.К. - Любовь - это отношение, состояние души. Вообще это многозначительное слово, и каждый его понимает по-своему. Вкратце объяснить его мне сложно. Любовь - это еще и чувство преданности, которое дано не всем. Любовь - светлое чувство. Открытое, душевное. Любовь - это любовь - что тут еще скажешь? (улыбается).

С.К. - Это светлое чувство, которое позволяет двум счастливым людям продолжать род, поддерживая семейную ветвь. И, разумеется, воспитывать для страны достойных людей.

- Когда впервые узнали о Дне Святого Валентина и празднуете ли его?

А.К. - Точно не скажу, когда узнала, но помню, что об этом празднике мне рассказала кума - крестная Кирилла. С ней мы впервые и отмечали его. Лет 15-20 назад, наверное. Если муж находится в городе, то мы с ним празднуем. А когда он на выезде - будь то сборы или матчи, сюрприз для меня все равно всегда есть. Сергей его заранее готовит, а потом сообщает, где подарочек забрать.

С.К. - Современных праздников в нынешнем тысячелетии стало уже довольно много. Но ко Дню Святого Валентина я, честно говоря, отношусь спокойно. О букете цветов и подарке к празднику влюбленных мы, конечно же, не забываем. Впервые же о нем услышал, наверное, лет пятнадцать назад.