Карпаты согласились бесплатно передать корпоративные права на клуб Львовскому горсовету

ФК "Карпаты" приветствует решение Львовского городского совета о создании Народной команды.

В клубе его называют историческим и отмечают, что "дата 13 февраля 2020 года навсегда войдет в славную историю "Карпат".

"Карпаты" переходят в собственность общины города Львова. Особую благодарность хотим выразить в адрес городского головы Львова Андрея Садового, чей вклад в создание Народной команды трудно переоценить, инициатора, идейного вдохновителя решения, Григория Козловского, председателей фракций, всего депутатского корпуса.

Также футбольный клуб обещает: "Корпоративные права будут бесплатно переданы в собственность общины города, как этого требует текст постановления".