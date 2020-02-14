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Карпаты согласились бесплатно передать корпоративные права на клуб Львовскому горсовету
От Дыминского - Садовому
ФК "Карпаты" приветствует решение Львовского городского совета о создании Народной команды.
В клубе его называют историческим и отмечают, что "дата 13 февраля 2020 года навсегда войдет в славную историю "Карпат".
"Карпаты" переходят в собственность общины города Львова.
Особую благодарность хотим выразить в адрес городского головы Львова Андрея Садового, чей вклад в создание Народной команды трудно переоценить, инициатора, идейного вдохновителя решения, Григория Козловского, председателей фракций, всего депутатского корпуса.
Также футбольный клуб обещает: "Корпоративные права будут бесплатно переданы в собственность общины города, как этого требует текст постановления".
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