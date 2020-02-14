  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Карпаты согласились бесплатно передать корпоративные права на клуб Львовскому горсовету
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Карпаты согласились бесплатно передать корпоративные права на клуб Львовскому горсовету

Премьер-лига
(1 голосов)

От Дыминского - Садовому

Карпаты согласились бесплатно передать корпоративные права на клуб Львовскому горсовету
Новина українською

ФК "Карпаты" приветствует решение Львовского городского совета о создании Народной команды.

В клубе его называют историческим и отмечают, что "дата 13 февраля 2020 года навсегда войдет в славную историю "Карпат".

"Карпаты" переходят в собственность общины города Львова.

Особую благодарность хотим выразить в адрес городского головы Львова Андрея Садового, чей вклад в создание Народной команды трудно переоценить, инициатора, идейного вдохновителя решения, Григория Козловского, председателей фракций, всего депутатского корпуса.

Читайте такжеВместо выделения земли Львов пригласил ФК Карпаты в "народную команду"

Также футбольный клуб обещает: "Корпоративные права будут бесплатно переданы в собственность общины города, как этого требует текст постановления".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Садовый Петр Дыминский Карпаты (Львов) Григорий Козловский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Карпати

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Hugo64 (PARIS)
14.02.2020 в 15:15
дело то в том что в бюджете НА 2020 гол врядли заложили содержание команды в УПЛ--- к тому же как бы и горвласти имеют ли правА на этот клуб--или все же два владельца опят что то мутят--один кажется уже домутил ДНЕПР!!!!!!!!!
Ответить
0
0
avatar
Инспектор ( )
14.02.2020 в 14:16
Тут правильно писали. Заверенные юридически акты о передаче. Верить Коломойскому и Дыминскому- себя сделать л-хами
Ответить
0
0
avatar
armik (Киев)
14.02.2020 в 14:02
То, что написала какая то шавка на сайте - мало колышет.Хочу увидеть заверенные нотариусом документы о передаче собственности с подписью дымы и Бени.
Ответить
+1
0
Конфуцій (Львів)
14.02.2020 в 13:57
Козловському подякували? Мені одному здається, що оф.сайт в повітрі перезувся?
Ответить
+1
0
SD123 (Ясиноватая)
14.02.2020 в 13:32
Из бюджета города будут содержать клуб? Странное решение лучше на эти деньги сделать футбольные площадки по всему городу.
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...