После "скальпа" Валмиеры Гуцуляк хочет забить Шахтеру

Новичок черниговской "Десны" Алексей Гуцуляк признался, что рад своему победному мячу в ворота латвийской "Валмиерой" (1:0).

Алексей признает, что на тренировочном сборе всегда тяжело.

Игры тяжелые, потому что есть усталость. Важно перестроить себя на игру и победить. Потому что чемпионат - уже через 10 дней. Команде нужна уверенность. А голы - это лучшая уверенность.

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