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После "скальпа" Валмиеры Гуцуляк хочет забить Шахтеру

Премьер-лига
(2 голосов)

Называет гол "самой лучшей уверенностью"

После "скальпа" Валмиеры Гуцуляк хочет забить Шахтеру
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Новичок черниговской "Десны" Алексей Гуцуляк признался, что рад своему победному мячу в ворота латвийской "Валмиерой" (1:0).

Алексей признает, что на тренировочном сборе всегда тяжело.

Игры тяжелые, потому что есть усталость. Важно перестроить себя на игру и победить. Потому что чемпионат - уже через 10 дней. Команде нужна уверенность. А голы - это лучшая уверенность.

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Эмоции зашкаливают, потому что всегда в новой команде хочется прежде всего забить. Но в данном случае игра была товарищеской. Поэтому лучше забить в матче с "Шахтером".

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В статье: Десна (Чернигов) Шахтер (Донецк) Алексей Гуцуляк Валмиера (Латвия)
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Источник:
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