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Один украинский клуб вошел в топ-100 финансово самых устойчивых в мире

Премьер-лига
(2 голосов)

Первые позиции - в ПСЖ и "Манчестер Сити"

Один украинский клуб вошел в топ-100 финансово самых устойчивых в мире
Новина українською

Компания Soccerex составила рейтинг из 100 самых финансово стабильных футбольных клубов мира.

Украинский "Шахтер" стал единственным клубом от Украины. Он занял 30 место в рейтинге с индексом 1,048. Донецкий клуб уступил японскому "Висселу" (индекс - 1,079), но на одну ступеньку обошел "Аякс" (1,027).

При расчете индекса руководствовались 5 показателями: трансферная стоимость игроков, материальные активы, денежные средства, потенциальные инвестиции владельцев и чистая задолженность.

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При этом использовали годовые финансовые отчеты клубов, открытые данные СМИ за 2017-2018 финансовый год.

Состав "горняков" оценен в 137,4 млн евро. Активы клуба - 169,8 млн евро. Потенциальное инвестирования владельца клуба - 169 млн евро.

Список возглавил "ПСЖ" с индексом 5,318. Второе место занял "Манчестер Сити" (5,197) третье - "Бавария" (3,888).

Ознакомиться с рейтингом можно по этой ссылке.

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В статье: Шахтер (Донецк) Манчестер Сити (Англия) Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж рейтинг
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