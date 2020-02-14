Один украинский клуб вошел в топ-100 финансово самых устойчивых в мире

Компания Soccerex составила рейтинг из 100 самых финансово стабильных футбольных клубов мира.

Украинский "Шахтер" стал единственным клубом от Украины. Он занял 30 место в рейтинге с индексом 1,048. Донецкий клуб уступил японскому "Висселу" (индекс - 1,079), но на одну ступеньку обошел "Аякс" (1,027).

При расчете индекса руководствовались 5 показателями: трансферная стоимость игроков, материальные активы, денежные средства, потенциальные инвестиции владельцев и чистая задолженность.

При этом использовали годовые финансовые отчеты клубов, открытые данные СМИ за 2017-2018 финансовый год.

Состав "горняков" оценен в 137,4 млн евро. Активы клуба - 169,8 млн евро. Потенциальное инвестирования владельца клуба - 169 млн евро.

Список возглавил "ПСЖ" с индексом 5,318. Второе место занял "Манчестер Сити" (5,197) третье - "Бавария" (3,888).

Ознакомиться с рейтингом можно по этой ссылке.