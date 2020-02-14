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Один украинский клуб вошел в топ-100 финансово самых устойчивых в мире
Первые позиции - в ПСЖ и "Манчестер Сити"
Компания Soccerex составила рейтинг из 100 самых финансово стабильных футбольных клубов мира.
Украинский "Шахтер" стал единственным клубом от Украины. Он занял 30 место в рейтинге с индексом 1,048. Донецкий клуб уступил японскому "Висселу" (индекс - 1,079), но на одну ступеньку обошел "Аякс" (1,027).
При расчете индекса руководствовались 5 показателями: трансферная стоимость игроков, материальные активы, денежные средства, потенциальные инвестиции владельцев и чистая задолженность.
При этом использовали годовые финансовые отчеты клубов, открытые данные СМИ за 2017-2018 финансовый год.
Состав "горняков" оценен в 137,4 млн евро. Активы клуба - 169,8 млн евро. Потенциальное инвестирования владельца клуба - 169 млн евро.
Список возглавил "ПСЖ" с индексом 5,318. Второе место занял "Манчестер Сити" (5,197) третье - "Бавария" (3,888).
Ознакомиться с рейтингом можно по этой ссылке.