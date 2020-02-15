Динамо (Киев) - Динамо (Тбилиси): Прямая видеотрансляция

Киевское "Динамо" проведет последний товарищеский поединок в Турции.

После этого 12-го по очереди матча на сборе киевляне вернутся домой. А уже 22 февраля проведут на НСК "Олимпийский" первый официальный поединок в 2020 году - в розыгрыше УПЛ против "Ворсклы".

Сегодня же киевлянам будет оппонировать другое "Динамо" - из столицы Грузии.

Накануне "красно-сине-белые" грузинские динамовцы в своем чемпионате 2019 (система весна - осень) одержали победу, опередив преследователей на 5 очков.

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Первый тренировочный сбор тбилисского "Динамо" в Турции продолжался с 18 по 30 января. Второй тренировочный сбор начался 3 февраля.

Всего тбилисский клуб провел 4 спарринги с два сбора. Победить сумел лишь в одном поединке - 12 февраля обыграл "Александрию" (1:0).

Изюминкой поединка двух "Динамо" является грузинский экс-футболист киевлян - Лука Лочошвили, который недавно пополнил состав тбилисцев.

Матч против киевлян - последний спарринг в программе подготовки к новому сезону. Он в Грузии стартует уже 29 февраля.

Контрольный матч

15.02.2020 16:00

Турция, Белек

"Динамо" (Киев, Украина) - "Динамо" (Тбилиси, Грузия)