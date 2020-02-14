Олимпик завершил сборы победой над Кайсаром

Донецкий "Олимпик" закрыл свои турецкие сборы спаррингом с казахским "Кайсаром".

Первый тайм прошёл под диктовку команды Висенте Гомеса и вполне закономерно дончане в концовке тайма дважды забили – отличились Баланюк и Чогадзе.

Во втором тайме "Олимпик" продолжил доминировать, однако развить своё преимущество не смог. 2:0 – победа украинской команды.

Таким образом, зимние сборы команда Висенте Гомеса провела без поражений, одержав 9 побед и сведя к ничьей 1 поединок.

Уже вечером в пятницу "олимпийцы" возвращаются в Украину.

Олимпик - Кайсар (Казылорда, Казахстан) 2:0

Голы: Баланюк (35’), Чогадзе (40’)

Олимпик: Крынский - Кравченко, Гришко (Зотько 70’), Цымбалюк, Литвин, Лебеденко, Чогадзе (Пасич 75’), Кравчук (Вербный 80’), Политыло, Дегтярев (Шахаб 75’), Баланюк (Имери 75’).