  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Олимпик завершил сборы победой над Кайсаром
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Олимпик завершил сборы победой над Кайсаром

Премьер-лига
(1 голосов)

На сборах команда Висенте Гомеса одержала 9 побед и 1 раз сыграла вничью

Олимпик завершил сборы победой над Кайсаром
Новина українською

Донецкий "Олимпик" закрыл свои турецкие сборы спаррингом с казахским "Кайсаром".

Первый тайм прошёл под диктовку команды Висенте Гомеса и вполне закономерно дончане в концовке тайма дважды забили – отличились Баланюк и Чогадзе.

Во втором тайме "Олимпик" продолжил доминировать, однако развить своё преимущество не смог. 2:0 – победа украинской команды.

Таким образом, зимние сборы команда Висенте Гомеса провела без поражений, одержав 9 побед и сведя к ничьей 1 поединок.

Уже вечером в пятницу "олимпийцы" возвращаются в Украину.

Олимпик - Кайсар (Казылорда, Казахстан) 2:0

Голы: Баланюк (35’), Чогадзе (40’)

Олимпик: Крынский - Кравченко, Гришко (Зотько 70’), Цымбалюк, Литвин, Лебеденко, Чогадзе (Пасич 75’), Кравчук (Вербный 80’), Политыло, Дегтярев (Шахаб 75’), Баланюк (Имери 75’).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олимпик (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...