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Заря закрыла сборы ничьей с белорусским Торпедо
Завтра луганчане возвращаются в Украину
Луганская "Заря" провела свой последний матч на зимних турецких сборах. В пятницу подопечные Виктора Скрипника сыграли с белорусским "Торпедо-Белаз".
В первом тайме "Заря" имела солидное преимущество (особо усердствовал Леднев), однако мяч в ворота соперника упорно не шел.
После перерыва темп игры несколько спал и матч плавно докатился в ничейную нулевую гавань.
0:0. "Заря" завершила свой второй сбор и в субботу возвращается в Украину.
Заря – Торпедо-Белаз (Жодино, Беларусь) 0:0
Заря (1 тайм): Заури Махарадзе, Александр Тымчик, Джоель Абу Ханна, Евгений Чеберко, Богдан Михайличенко, Владлен Юрченко, Ловро Цвек, Богдан Леднев, Владислав Кочергин, Дмитрий Хомченовский, Михайло Перович
Заря (с 62 минуты): Заури Махарадзе, Виталий Вернидуб, Дмитрий Поддубный, Дмитрий Иванисеня, Артём Мильченко, Максим Лунёв, Артём Громов, Игорь Чайковский, Владимир Белоцерковец, Никита Каменюка, Андрейс Цыганикс