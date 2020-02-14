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Заря закрыла сборы ничьей с белорусским Торпедо

Премьер-лига
(1 голосов)

Завтра луганчане возвращаются в Украину

Заря закрыла сборы ничьей с белорусским Торпедо
Новина українською

Луганская "Заря" провела свой последний матч на зимних турецких сборах. В пятницу подопечные Виктора Скрипника сыграли с белорусским "Торпедо-Белаз".

В первом тайме "Заря" имела солидное преимущество (особо усердствовал Леднев), однако мяч в ворота соперника упорно не шел.

После перерыва темп игры несколько спал и матч плавно докатился в ничейную нулевую гавань.

0:0. "Заря" завершила свой второй сбор и в субботу возвращается в Украину.

Заря – Торпедо-Белаз (Жодино, Беларусь) 0:0

Заря (1 тайм): Заури Махарадзе, Александр Тымчик, Джоель Абу Ханна, Евгений Чеберко, Богдан Михайличенко, Владлен Юрченко, Ловро Цвек, Богдан Леднев, Владислав Кочергин, Дмитрий Хомченовский, Михайло Перович

Заря (с 62 минуты): Заури Махарадзе, Виталий Вернидуб, Дмитрий Поддубный, Дмитрий Иванисеня, Артём Мильченко, Максим Лунёв, Артём Громов, Игорь Чайковский, Владимир Белоцерковец, Никита Каменюка, Андрейс Цыганикс

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В статье: Заря (Луганск) Торпедо-БелАЗ (Жодино)
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Комментарии (1)
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Hugo64 (PARIS)
14.02.2020 в 18:44
закончили сборы-- ни одного поражения и ни одного пропущенного мяча--ШИКАРНО--- посмотрим не перегорят игроки ..игра с мариком покажет многое--- каждая игра на вес бронзы а может и серебра-=---ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ
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