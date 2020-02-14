Динамо подаст в суд на Экономическую правду из-за незаконного распространения конфиденциальной информации

На неделе издание "Экономическая правда", опубликовала зарплатную ведомость игроков "Динамо" за декабрь, при этом выложив в открытый доступ персональные данные сотрудников клуба, в частности их идентификационные коды.

Как сообщает официальный сайт "Динамо", после требования клуба издание принесло извинения за распространение конфиденциальных личных данных.

Впрочем, клуб не удовлетворился извинениями.