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Динамо подаст в суд на Экономическую правду из-за незаконного распространения конфиденциальной информации

Премьер-лига
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В Динамо решили судиться с изданием

Динамо подаст в суд на Экономическую правду из-за незаконного распространения конфиденциальной информации
Новина українською

На неделе издание "Экономическая правда", опубликовала зарплатную ведомость игроков "Динамо" за декабрь, при этом выложив в открытый доступ персональные данные сотрудников клуба, в частности их идентификационные коды.

Как сообщает официальный сайт "Динамо", после требования клуба издание принесло извинения за распространение конфиденциальных личных данных.

Впрочем, клуб не удовлетворился извинениями.

Несмотря на формальные извинения, журналисты указанного веб-ресурса продолжили тиражировать в информационном пространстве недостоверную и заведомо искаженную информацию о деятельности нашего клуба, дискредитируя клуб и его работников.

В связи с этим клубом принято решение о подаче заявления в органы национальной полиции по факту совершения преступления, предусмотренного статьей 182 Уголовного кодекса Украины в части незаконного распространения конфиденциальной информации о лицах, - говорится в официальном заявлении "Динамо".

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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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