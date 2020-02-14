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Официально: Динамо пустит на матч с Ворсклой детей до 14 лет в сопровождении родителей

Премьер-лига
(1 голосов)

Такая норма есть в регламенте

Официально: Динамо пустит на матч с Ворсклой детей до 14 лет в сопровождении родителей
Новина українською

Киевское "Динамо" официально подтвердило, что на матч с "Ворсклой " в указание постановления КДК УАФ не будут допущены рядовые болельщики.

Однако клуб проинформировал Ассоциацию о реализации права на применение нормы Регламента УАФ по инфраструктуре и безопасности стадионов, который разрешает посещать матчи "детям в возрасте до 14 лет (при надлежащем сопровождении, что согласуется с Комитетом УАФ по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований) из школ и /или футбольных академий, приглашенных на матч бесплатно".

Таким образом, на матч смогут попасть дети до 14 лет в сопровождение родителей или педагогов.

Напомним, что матч "Динамо" - "Ворскла", который состоится в субботу, 22 февраля (начало - в 17:00), на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.

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В статье: Ворскла (Полтава) Динамо (Киев) УАФ
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (5)
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ПетроФ (Луцьк)
14.02.2020 в 20:11
Якщо ФФУууу наплювало на регламент то керівництво ДК ним скористаються і зроблять з ФФУуууу клоунів.
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+3
-1
ascent (Луксор)
14.02.2020 в 19:51
Динамо нашло способ как поиметь КДК: не удивлюсь, если на одного ребенка будет приходиться по 2-3 папы, 3-4 дяди, 4-5 братьев и т.п....
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+4
-1
ascent (Луксор)
14.02.2020 в 19:56
Цирк
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+3
-1
kalimeras09000 (Ирпень)
14.02.2020 в 19:36
и все роддомы киева на стадион)) во будет шуму___)) фаны-орнитологи отдыхают
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+3
-2
avatar
simargl (Чернигов)
14.02.2020 в 19:59
Еще и по сове все с собой возьмут ... пусть ухкают )))
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+1
-3

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