Официально: Динамо пустит на матч с Ворсклой детей до 14 лет в сопровождении родителей

Киевское "Динамо" официально подтвердило, что на матч с "Ворсклой " в указание постановления КДК УАФ не будут допущены рядовые болельщики.

Однако клуб проинформировал Ассоциацию о реализации права на применение нормы Регламента УАФ по инфраструктуре и безопасности стадионов, который разрешает посещать матчи "детям в возрасте до 14 лет (при надлежащем сопровождении, что согласуется с Комитетом УАФ по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований) из школ и /или футбольных академий, приглашенных на матч бесплатно".

Таким образом, на матч смогут попасть дети до 14 лет в сопровождение родителей или педагогов.

Напомним, что матч "Динамо" - "Ворскла", который состоится в субботу, 22 февраля (начало - в 17:00), на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.