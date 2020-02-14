Премьер-лига
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Заря в восьми зимних спаррингах не пропустила ни одного гола
Разница мячей 15-0
Луганская "Заря" провела свой последний матч на зимних турецких сборах. В пятницу подопечные Виктора Скрипника сыграли вничью с белорусским "Торпедо-Белаз" (0:0).
Таким образом, всего на зимних сборах луганчане провели 8 спаррингов, в которых добыли 6 побед и дважды сыграли вничью.
В этих встречах луганчане забили 15 голов, а не пропустили ни одного.
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Комментарии (2)
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Hugo64 (PARIS)
14.02.2020 в 20:04
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ascent (Луксор)
14.02.2020 в 19:55
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