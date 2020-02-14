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Динамо дозаявило на УПЛ Русина и Бенито

Премьер-лига
(3 голосов)

Каргбо пока что в заявке нет

Динамо дозаявило на УПЛ Русина и Бенито
Новина українською

Киевское "Динамо" обновило заявку на весеннюю часть сезона УПЛ.

Киевский клуб дозаявил двух игроков – форварда Назария Русина (который взял себе 17-й номер), который вернулся из аренды в "Заре", а также полузащитника Бенито.

Также отметим, что пока что нет в заявке форварда Ибрагима Каргбо, который хоть и не может играть за киевлян в этом сезоне, но в заявку может попасть.

Также отметим, что "Динамо" еще сможет дозаявить игроков на УПЛ до 19 февраля.

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В статье: Динамо (Киев) Назарий Русин Бенито
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