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Шахтер подписал 21-летнего защитника Черноморца

Премьер-лига
(1 голосов)

Максим Войтиховский - игрок Шахтера

Шахтер подписал 21-летнего защитника Черноморца
Новина українською

Донецкий "Шахтер" подписал 21-летнего защитника "Черноморца" Максима Войтиховского.

Условия подписания неизвестны, однако "Шахтер" уже внес парня в заявку на УПЛ этого сезона по списку Б.

Отметим, что Войтиховский был одним из лидеров молодежной команды "Черноморца" U-21 и в текущем сезоне в молодежном первенстве сыграл 24 матча, в которых забил 2 гола.

Отметим, что Максим начинал играть в футбол в Тернополе, воспитанник академии "Днепра", откуда и перебрался в "Черноморец" в августе 2018 года.

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В статье: Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) Максим Вотиховский
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Комментарии (1)
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Hugo64 (PARIS)
14.02.2020 в 20:05
скоро совсем скоро неожиданно появится в мариуполе
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