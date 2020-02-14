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Шахтер подписал 21-летнего защитника Черноморца
Максим Войтиховский - игрок Шахтера
Донецкий "Шахтер" подписал 21-летнего защитника "Черноморца" Максима Войтиховского.
Условия подписания неизвестны, однако "Шахтер" уже внес парня в заявку на УПЛ этого сезона по списку Б.
Отметим, что Войтиховский был одним из лидеров молодежной команды "Черноморца" U-21 и в текущем сезоне в молодежном первенстве сыграл 24 матча, в которых забил 2 гола.
Отметим, что Максим начинал играть в футбол в Тернополе, воспитанник академии "Днепра", откуда и перебрался в "Черноморец" в августе 2018 года.
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Источник:Офіційний сайт УПЛ
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Комментарии (1)
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Hugo64 (PARIS)
14.02.2020 в 20:05
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