Донецкий "Шахтер" подписал 21-летнего защитника "Черноморца" Максима Войтиховского.

Условия подписания неизвестны, однако "Шахтер" уже внес парня в заявку на УПЛ этого сезона по списку Б.

Отметим, что Войтиховский был одним из лидеров молодежной команды "Черноморца" U-21 и в текущем сезоне в молодежном первенстве сыграл 24 матча, в которых забил 2 гола.

Отметим, что Максим начинал играть в футбол в Тернополе, воспитанник академии "Днепра", откуда и перебрался в "Черноморец" в августе 2018 года.