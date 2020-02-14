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Карпаты расписали ничью с Динамо Милевского и Хачериди

Премьер-лига
(1 голосов)

Получилось два разных тайма

Карпаты расписали ничью с Динамо Милевского и Хачериди
Новина українською

Львовские "Карпаты" провели свой последний спарринг на сборах в Турции. В пятницу 14 февраля "зелено-белые" сыграли с брестским "Динамо", в стартовом составе которого вышли украинцы Нойок, Хачериди и Милевский.

Игра выдалась довольно веселой. В первом тайме несколько лучше выглядели "Карпаты", которые под конец первой 45-минутки смогли забить два гола (отличились Танчик И Матар).

А вот после перерыва нагнетать начали уже белорусы. Некоторое время "Карпатам" удавалось сдерживать натиск, однако ближе к концовке матча оборонные порядки львовян начали сбоить. Белорусы смоли отыграться и могли вырвать победу, однако Кудрик потянул пенальти от Савицкого.

Как итог – 2:2 – боевая ничья.

Карпаты – Динамо-Брест (Беларусь)

Голы: Танчик, 33, Матар, 45 - Бакай, 78, Савицкий, 83.

Карпаты: Каниболоцкий (Кудрик, 46), Дубинчак (Слива, 83), Халл, Гиоргадзе (Веремеенко, 74), Мартинс, Клец, Назарина, Притула (Тлумак, 85), Лях (Лейоус, 67), Танчик (Г. Пасич, 46), Матар (Бойчук, 67).

Динамо-Брест (стартовый состав): Павлюченко, Веретило, Хачериди, Кики, Печенин, Кисляк, Нойок, Гордейчук, Милевский, Бакай, Лаптев.

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В статье: Карпаты (Львов) Динамо (Брест)
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