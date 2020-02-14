Хлебас: Как и каждый футболист, хочу уехать в хороший европейский клуб

Форвард "Десны" Дмитрий Хлебас рассказал о своем желании поиграть в европейском клубе.

"Как и каждый футболист, я, конечно, хочу уехать в хороший клуб. В Европу. Не знаю, что для этого не хватает. Нужно показать хороший результат, а дальше будет видно.

У нас не такая команда, когда 10 человек обороняются, а какой-то Роналду постоянно убегает и забивает голы. Но я люблю это делать. Как игрок атаки, я должен брать на себя инициативу", — сказал Хлебас.

Напомним, что в нынешнем сезоне форвард в 12 матчах за "Десну" забил 7 голов.