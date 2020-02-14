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Хлебас: Как и каждый футболист, хочу уехать в хороший европейский клуб

Премьер-лига
(2 голосов)

Нападающий Десны не скрывает своих желаний

Хлебас: Как и каждый футболист, хочу уехать в хороший европейский клуб
Новина українською

Форвард "Десны" Дмитрий Хлебас рассказал о своем желании поиграть в европейском клубе.

"Как и каждый футболист, я, конечно, хочу уехать в хороший клуб. В Европу. Не знаю, что для этого не хватает. Нужно показать хороший результат, а дальше будет видно.

У нас не такая команда, когда 10 человек обороняются, а какой-то Роналду постоянно убегает и забивает голы. Но я люблю это делать. Как игрок атаки, я должен брать на себя инициативу", — сказал Хлебас.

Напомним, что в нынешнем сезоне форвард в 12 матчах за "Десну" забил 7 голов.

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В статье: Дмитрий Хлебас Десна (Чернигов)
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Источник:
Espreso.TV

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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
14.02.2020 в 21:07
Чего долго искать-Динамо К рядом
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