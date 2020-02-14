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Санжар: Сборами я доволен. Провели большой объем работы, посмотрели молодежь

Премьер-лига
(1 голосов)

Карпаты завершили свой турецкий сбор

Санжар: Сборами я доволен. Провели большой объем работы, посмотрели молодежь
Новина українською

Главный тренер "Карпат" Роман Санжар прокомментировал спарринг с "Динамо-Брест" (2:2) и подвел итог всего турецкого сбора.

"Сегодняшний наш соперник был мастеровитым, "Динамо" добавило в конце игры. Мы сделали замены, ведь я хотел предоставить игровую практику нашим молодым ребятам на фоне такой команды, но где-то упустили игроков "Динамо" и пропустили голы. Разберем наши ошибки и в будущем постараемся их избегать. Хочу, чтобы игроки поняли: даже на сборах, имея преимущество в матче, не нужно терять концентрацию, потому что любой соперник может этим воспользоваться. Хорошо, что это произошло в спарринге, ведь результат в товарищеских встречах для нас не так важен, и самое главное, чтобы футболисты именно в игре пережили вот такие моменты и запомнили на будущее, что расслабляться нельзя. Основную часть поединка мы доминировали на футбольном поле, а затем отдали инициативу, пропустили голы, могли еще и проиграть, но хорошо, что Кудрик отразил пенальти.

Считаю, что мы провели продуктивную работу за 21 день турецких сборов. Больше всего я доволен тем, что никто из игроков не получил серьезного повреждения. У нас были хорошие спарринги, я увидел в деле нашу молодежь, мы провели достаточно большой объем работы, поэтому сборами я доволен", - сказал Санжар.

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В статье: Роман Санжар Карпаты (Львов)
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Источник:
ФК Карпаты

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