Каргбо: Конкуренция в Динамо - это вызов для меня

Новичок "Динамо" Ибрагим Каргбо в интервью "Футбольному формату" рассказал о конкуренции в команде, своей травме и взаимодействии с Виталием Буяльским.

- Мне известно, что Беседин дисквалифицирован. Это грустно. Но именно сейчас у меня есть возможность проявить себя, ведь как сказал тренер, играть будет тот, кто хорошо тренируется, а имена неважны. Дело не в именах, а в том, как ты отдаешься на тренировках.

Для меня это вызов. Мои партнеры – форварды хорошего уровня, так что если тренер скажет, что буду играть не я, а Соль или Русин, то я же не смогу ему возразить. Все, что мне остается – это подтверждать свой уровень на тренировках. Думаю, если ты будешь хорошо тренироваться, то тренеры задумаются "Вау, а у него ведь неплохо выходит! Он заслуживает получить шанс в следующем матче".

- Болельщики интересуются, как ты себя чувствуешь после столкновения в матче с "Кайратом"?

- Соперник не успевал и сбил меня, а я вывернул колено. Когда лежал на газоне, то не мог и пошевелить левой ногой, поэтому испугался, что травма будет серьезной. Но, к счастью, все не так страшно.

- Буяльский сказал, что пока не будет трофеев, то не будет и интервью.

- (смеется) Да-да, пока нет трофеев, то нет и интервью! Виталий – хороший игрок, после его ассистов мы и забили большинство голов. Когда мы на поле, то хорошо понимаем друг друга, а также он помогает мне на тренировках, когда мы работаем с мячом или просто разминаемся.

А во время матчей он дает мне ценные советы, в какую сторону бежать и так далее. И я ловлю себя на мысли "Окей, как скажешь!". Буяльский – очень опытный игрок.