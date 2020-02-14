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Эсеола: Хотелось бы играть в Европе, в Россию не собираюсь

Премьер-лига
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Форвард рассказал о своих планах

Эсеола: Хотелось бы играть в Европе, в Россию не собираюсь
Новина українською

Украинский форвард "Кайрата" Адеринсола Эсеола высказался относительно возможного продолжения карьеры.

"Уровень чемпионатов Украины и Казахстана выровнялся. Конечно, украинские гранды остались, но середняки не хуже казахстанских. Матч "Динамо" против "Астаны" (2:2) тому подтверждение. 3-4 клуба в Казахстане на уровне с топ-3 в Украине. 5 лет назад все было по-другому.

У меня контракт с "Кайратом", но были и предложения из Европы. Посмотрим, как будет в будущем. Хотелось бы играть в Европе, прогрессировать. Из Украины предложений не было, из стран постсоветского пространства – да, но в Россию я не собираюсь.

Насчет интереса со стороны сборной Украины я не знаю, это на усмотрение тренеров. Конечно, хотелось бы поиграть. Мечта любого спортсмена – попасть в сборную и сыграть на евроуровне, на чемпионате мира. Это было бы пределом мечтаний, но остается только работать и ждать вызова", — сказал Эсеола.

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В статье: Кайрат (Алма-Аты) Адеринсола Эсеола
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