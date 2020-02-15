Бойко: Динамо готово к старту сезона

Голкипер "Динамо" Денис Бойко с нетерпением ждет возобновления сезона.

– Сегодня было предыгровое занятие. Над какими компонентами работали?

– У нас было обычное предыгровое занятие – разминка, игровые серии, наигрывали тактические схемы, работали над прессингом. Как обычно на предыгровой тренировке.

– Чувствуется, что это уже завершение сбора, последняя тренировка?

– В принципе, это не имеет никакого значения, потому что это же не конец чемпионата, не конец сезона. Просто мы переедем в Киев. Да, уже, конечно, хочется домой, все соскучились по семьям, по родным. Хочется немного поменять обстановку, потому что мы здесь все–таки находимся уже две недели. А что касается профессионализма, то в этом плане не должно быть никакого особого настроения – будь то конец сбора, середина или его начало. Это абсолютно не имеет значения, каждый день нужно работать одинаково.

– Свои первые полные 90 минут на сборе ты провел в игре с "Борацом". Чем запомнился этот матч?

– Обычная игра, как и другие матчи. Сначала мы играли по 45 минут, теперь уже по 90. Набираем необходимый объем игрового времени. Ничего особенного, обычная товарищеская игра, хороший спарринг с обилием моментов. Получился продуктивный спарринг и для команды, и для меня.

– Голкиперы на каждый матч, даже тренировочный, должны выходить с предельной концентрацией, ведь вратарь зачастую руководит действиями защитников, подсказывает им?

– К каждой игре, не важно, это товарищеский матч на сборах или официальный, или даже тренировочная игра, нужно подходить с максимальным настроем. Это работа, которую нужно выполнять. Мы не можем расхлябанно подходить к товарищеской или, тем более, официальной игре.

Это наша задача, вратарей, подсказывать, помогать ребятам, если они допускают какие–то ошибки или у нас есть определенные недоработки, провалы в обороне. Конечно же, ошибки будут, потому что сейчас предсезонный период, и ребята только начинают чувствовать друг друга. Тренеры указывают им на ошибки, исправляют их. Без ошибок не обойтись, но нужно, чтобы их было как можно меньше. Такие моменты будут, и задача вратарей – помочь ребятам, исправить эти ошибки.

– Впереди матч с "Динамо" Тбилиси. Можно ли назвать эту игру своего рода генеральной репетицией перед игрой с "Ворсклой"?

– Наверное, можно, ведь это последний матч на сборах. Думаю, будет играть приближенный к основному состав. Это мое личное мнение. Эта игра – последняя хорошая игровая репетиция перед официальными матчами.

– Вы уже ощущаете готовность к сезону?

Этот вопрос больше к тренерам, им виднее. У нас, вратарей, своя, специальная работа. Могу сказать за вратарей – мы готовы к сезону. Что касается полевых игроков, я думаю и надеюсь, что все ребята тоже готовы – и функционально, и психологически, и тактически.