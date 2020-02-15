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Вингер Львова перебрался в Динамо Тбилиси

Премьер-лига
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Пернамбуко продолжит карьеру в Грузии

Вингер Львова перебрался в Динамо Тбилиси
Новина українською

Вингер ПФК "Львов" Жозе Витор Пернамбуко продолжит карьеру в "Динамо Тбилиси", сообщает Transfermarkt.

Переход 21-летнего бразильца в стан чемпионом Грузии пока не подтвержден ни одним из клубов.

Отметим, что в этом сезоне Пернамбуко забил 3 мяча в 18 матчах украинской Премьер-лиги.

Напомним, Пернамбуко перебрался во "Львов" в феврале прошлого года.

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В статье: ФК Львов
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