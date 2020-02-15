Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вингер Львова перебрался в Динамо Тбилиси
Пернамбуко продолжит карьеру в Грузии
Вингер ПФК "Львов" Жозе Витор Пернамбуко продолжит карьеру в "Динамо Тбилиси", сообщает Transfermarkt.
Переход 21-летнего бразильца в стан чемпионом Грузии пока не подтвержден ни одним из клубов.
Отметим, что в этом сезоне Пернамбуко забил 3 мяча в 18 матчах украинской Премьер-лиги.
Напомним, Пернамбуко перебрался во "Львов" в феврале прошлого года.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...