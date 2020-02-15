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Севидов: Динамо выстраивает команду с прицелом на следующие сезоны

Премьер-лига
(1 голосов)

Специалист высказался о подготовке столичного клуба

Севидов: Динамо выстраивает команду с прицелом на следующие сезоны
Новина українською

Украинский тренер Александр Севидов прокомментировал подготовку "Динамо" ко второй части сезона.

"Динамо" проводит очень много матчей на достаточно неплохом уровне, но не думаю, что это уже тот футбол, который хочет видеть Алексей Михайличенко. Мне кажется, что руководство "Динамо" выстраивает команду с прицелом уже на следующие сезоны.

Конечно, киевляне еще попытаются догнать "Шахтер", но это маловероятно. Думаю, для "Динамо" сейчас главная задача – попадание в Лигу чемпионов и создание команды, которая сможет дать бой "Шахтеру" в следующем чемпионате", — сказал Севидов.

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В статье: Александр Севидов Динамо (Киев)
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Источник:
footboom
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Комментарии (9)
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Justise (Львів)
15.02.2020 в 14:34
А приціл то збитий...
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0
0
Просто Квашин (Харьков)
15.02.2020 в 13:42
Сидят конченные сепары день и ночь на сайте...Работать сволочи не хотят, во всем Украина и ДИНАМО виноваты....Гниды Донбасские, как вы нам надоели, вы даже не представляете...
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0
-1
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beatles (Крыжополь)
15.02.2020 в 14:13
в Росстове встало солнце, а значит товарищ Гнида Рашен не останется без работы!
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0
0
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Hugo64 (PARIS)
15.02.2020 в 13:04
каждый очередной зимний сбор-- ДК готовится к следующему сезону-- А ОГДА ЖЕ БУДЕТ В НАСТОЯЩИЙ
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+2
-1
Просто Квашин (Харьков)
15.02.2020 в 13:38
ты бы лучше беженец переживал за родной "Пылесос" (Горловка) ,а не за ЛЕГЕНДАРНОЕ ДИНАМО....
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0
-1
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Cannabis Sativa (Луцк)
15.02.2020 в 12:39
Ага, с прицелом на борьбу за пятое место. В то время, как конкуренты усиливаются, Динамо с каждым годом становится всё слабее и слабее.
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+1
-1
ascent (Луксор)
15.02.2020 в 12:38
Классное оправдание жалко старое...
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+2
-1
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armik (Киев)
15.02.2020 в 12:35
В эту сказку уже не верят даже самые упоротые суркососы.
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+4
-1
Просто Квашин (Харьков)
15.02.2020 в 13:39
А ты ахметосос во что веришь, кроме "русскага мира"...???
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0
-1

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