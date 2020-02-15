Севидов: Динамо выстраивает команду с прицелом на следующие сезоны

Украинский тренер Александр Севидов прокомментировал подготовку "Динамо" ко второй части сезона.

"Динамо" проводит очень много матчей на достаточно неплохом уровне, но не думаю, что это уже тот футбол, который хочет видеть Алексей Михайличенко. Мне кажется, что руководство "Динамо" выстраивает команду с прицелом уже на следующие сезоны.

Конечно, киевляне еще попытаются догнать "Шахтер", но это маловероятно. Думаю, для "Динамо" сейчас главная задача – попадание в Лигу чемпионов и создание команды, которая сможет дать бой "Шахтеру" в следующем чемпионате", — сказал Севидов.