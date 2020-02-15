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Русин стал лучшим бомбардиром Динамо на зимних сборах второй год подряд
21-летний форвард записал на свой счет 4 гола
Киевское "Динамо" победило "Динамо" из Тбилиси и завершило зимние тренировочные сборы.
Форвард киевлян Назарий стал лучшим бомбардиром "бело-синих" на этих сборах. 21-летний нападающий записал на свой счет 4 гола.
Защитник Виталий Миколенко и полузащитники Карлос де Пена и Миккель Дуэлунд забили по 3 гола. По 2 забитых мяча на свое имя записали нападающие Ибраим Каргбо и Фран Соль.
Примечательно, что на прошлых зимних сборах Русин также забил 4 гола и был лучшим бомбардиром киевлян
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