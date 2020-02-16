Колос завершил турецкий сбор поражением от команды Вернидуба

В субботу, 15 февраля, "Колос" провёл два последних спарринга в рамках турецкого сбора, после чего отправится в Украину для подготовки к первому официальному матчу в 2020-м году.

В первой товарищеской игре подопечные Руслана Костышина одолели польский клуб "Подбескидзе" (2:0), после чего уступили "Шахтёру" из Солигорска (1:2) под руководством Юрия Вернидуба.

"Колос" (Ковалевка) - "Подбескидзе" (Польша, Бьельсько-Бяла) 2:0

Голы: Бондаренко (66), Кожушко (87).

"Колос": Яшков (Ситало, 46), Мораренко, Максименко, Парамонов, Черноморец, Задоя, Сенько, Сорокин, Волков, Вильхамссон (Кожушко, 46), Антюх (Бондаренко, 46).

"Колос" (Ковалевка) - "Шахтер" (Беларусь, Солигорск) 1:2

Голы: Смирный (19) - Кендыш (17), Диасамидзе (37)

"Колос": Волынец (Кучеренко, 65), Ефремов, Гавриш, Петров (Парамонов 46), Емец, Богданов (Задоя, 82), Ореховский, Смирный, Ильин (Вильхамссон, 30), Морозко (Антюх, 78), Лысенко ( Бондаренко, 30 Кожушко, 75).