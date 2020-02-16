Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Колос завершил турецкий сбор поражением от команды Вернидуба
Клуб из Ковалевки продолжит подготовку к весенней части сезона в Украине
В субботу, 15 февраля, "Колос" провёл два последних спарринга в рамках турецкого сбора, после чего отправится в Украину для подготовки к первому официальному матчу в 2020-м году.
В первой товарищеской игре подопечные Руслана Костышина одолели польский клуб "Подбескидзе" (2:0), после чего уступили "Шахтёру" из Солигорска (1:2) под руководством Юрия Вернидуба.
"Колос" (Ковалевка) - "Подбескидзе" (Польша, Бьельсько-Бяла) 2:0
Голы: Бондаренко (66), Кожушко (87).
"Колос": Яшков (Ситало, 46), Мораренко, Максименко, Парамонов, Черноморец, Задоя, Сенько, Сорокин, Волков, Вильхамссон (Кожушко, 46), Антюх (Бондаренко, 46).
"Колос" (Ковалевка) - "Шахтер" (Беларусь, Солигорск) 1:2
Голы: Смирный (19) - Кендыш (17), Диасамидзе (37)
"Колос": Волынец (Кучеренко, 65), Ефремов, Гавриш, Петров (Парамонов 46), Емец, Богданов (Задоя, 82), Ореховский, Смирный, Ильин (Вильхамссон, 30), Морозко (Антюх, 78), Лысенко ( Бондаренко, 30 Кожушко, 75).