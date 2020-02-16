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Гришко: Второй год шутим, что Олимпик – чемпион сборов, который потом не может набрать очков

Премьер-лига
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Капитан надеется, что команда сохранит победный импульс к официальным играм

Гришко: Второй год шутим, что Олимпик – чемпион сборов, который потом не может набрать очков
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Капитан "Олимпика" Дмитрий Гришко – о зимних сборах команды:

"Я доволен, как наша команда провела сборы. Мы очень плодотворно поработали. Удалось устранить многие ошибки. Что-то получается гораздо лучше, что-то ещё хромает. Всегда есть что улучшать. Олимпик однозначно прибавил. Думаю, наша команда предстанет ещё более боеспособным и играющим коллективом в весенней части чемпионата.

Мы освежили состав. Практически все новички пришли в команду в начале сборов и у них было достаточно времени, чтобы адаптироваться, понять требования тренерского штаба и сыграться с партнерами. Чуть позже пришёл Дима Литвин, но он все схватывает на лету и быстро понимает в какой футбол мы играем.

Мы сейчас шутим между собой, что Олимпик уже второй год подряд - чемпион сборов, который потом в чемпионате не может набрать очков. Но на самом деле сейчас мы чувствуем себя совершенно иначе. Мы уверены в своих силах.

Почему мы не можем выигрывать все матчи? Возможно, это звучит, как из области фантастики, но мы должны стремиться к этому. Если мы будем выполнять установку тренерского штаба, сохранять должную концентрацию, то нам под сижу будет продлить нашу победную серию уже в чемпионате ни на один матч", – цитирует Гришко официальный сайт клуба.

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В статье: Олимпик (Донецк) Дмитрий Гришко
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