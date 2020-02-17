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Десна уверенно обыграла одного из лидеров чемпионата Дании

Премьер-лига
(1 голосов)

Рябоконь использовал 21 игрока

Десна уверенно обыграла одного из лидеров чемпионата Дании
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"Десна" вчера провела предпоследний спарринг в Турции. Черниговцы разобрались с третьей командой Дании - "Виборгом".

Это был предпоследний спарринг команды Рябоконя. На очереди еще матч сегодня - с белорусским "Витебском".

Контрольный матч

"Десна" (Чернигов, Украина) - "Виборг" (Виборг, Дания) 2:0

Голы: Калитвинцев, 44, Филиппов, 72

"Десна": Литовка, Ермаков (Имереков, 78) Гитченко, Тамм (Белич, 46, Демьяненко, 84), Конопля (Старенький, 83), Мостовой (Кузык, 46), Калитвинцев (Мочуляк, 78), Фаворов (Домбровский, 46), Западня (Гуцуляк, 83), Хлёбас (Арвеладзе, 71), Будковский (Филиппов, 71)

Видео всего матча

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В статье: Товарищеский матч Десна (Чернигов) Александр Рябоконь Контрольный матч Виборг тренировочный сбор
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Источник:
ФК Десна

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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
17.02.2020 в 09:32
Молодцы. Состав второго тайма у Десны был посильнее...
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