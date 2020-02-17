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Десна уверенно обыграла одного из лидеров чемпионата Дании
Рябоконь использовал 21 игрока
"Десна" вчера провела предпоследний спарринг в Турции. Черниговцы разобрались с третьей командой Дании - "Виборгом".
Это был предпоследний спарринг команды Рябоконя. На очереди еще матч сегодня - с белорусским "Витебском".
Контрольный матч
"Десна" (Чернигов, Украина) - "Виборг" (Виборг, Дания) 2:0
Голы: Калитвинцев, 44, Филиппов, 72
"Десна": Литовка, Ермаков (Имереков, 78) Гитченко, Тамм (Белич, 46, Демьяненко, 84), Конопля (Старенький, 83), Мостовой (Кузык, 46), Калитвинцев (Мочуляк, 78), Фаворов (Домбровский, 46), Западня (Гуцуляк, 83), Хлёбас (Арвеладзе, 71), Будковский (Филиппов, 71)
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