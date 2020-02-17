Михайличенко сообщил, кто из молодежи Динамо усилит основной состав

Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко подвел итоги зимнего тренировочного сбора команды в Турции.

- Алексей Александрович, поздравляем вас с успешным завершением сбора ...

- Успешный он или нет - покажут чемпионат и Кубок. Мы выполнили всю запланированную работу, это очень хорошо. И те спарринги, которые мы провели, были качественными. Мы смогли и себя проверить и получить ту нагрузку, которая хотели. От этого сбора многое зависит, но это всего лишь половина дела, потому что сбор - фундамент, на котором должно строиться все остальное. Работа не прекращается, она продолжится в Киеве уже по ходу сезона, поэтому нужно улучшать, совершенствовать и доставать из себя то, что мы сумели наработать на этом собрании.

- Тбилисское "Динамо" уже вступило ход, им также скоро стартовать в чемпионате. Это был самый сильный соперник на сборах?

- Мне трудно давать оценку сразу после игры, но соперник был достаточно хороший и по скоростям, и за борьбой. Грузинские команды, особенно "Динамо" Тбилиси, всегда отличались хорошей техникой владения мячом. Было очень много единоборств один в один, много скоростного движения. Для нас это был хороший спарринг.

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- В первом тайме ваша команда четко выходила из обороны в атаку, умело создавая численное преимущество. Вы довольны тем, как это реализовывалось?

- Иногда - да, иногда - нет, потому что и в первом тайме мы допустили ряд ошибок, которые могли привести к очень опасным контратак. Для того, чтобы владеть мячом, нужно находить возможности выходить из обороны с помощью передач. Мы стараемся это делать, но, конечно же, не отказываемся и от быстрого начала атаки. Мы наигрывали различные варианты игры.

- Перед началом первого сбора вы говорили, что пытаетесь создавать конкуренцию на каждой позиции. Удалось это реализовать?

- Сейчас у нас практически каждая позиция дублируется, учитывая, что на подходе Витя Цыганков. Есть конкуренция на каждой позиции, и это очень хорошо.

- Сирота и Романчук уже в основной обойме?

- Безусловно, а почему нет?! И Забарный, и Цитаишвили, и Вивчаренко. У нас есть резерв, и есть хорошая конкуренция.

- В этом кадрового потенциала достаточно для того, чтобы решать задачи, поставленные перед командой?

- Это покажет только время. Самое главное - как мы будем его использовать и как ребята смогут проявлять себя. От этого очень многое зависит. А говорить абстрактно нет смысла.