Костышин выделил самые сложные этапы выздоровления и реабилитации после тяжелой травмы

Игрок атаки ковалевского "Колоса" Денис Костышин проходит реабилитацию после разрыва связок в матче УПЛ с "Олимпиком" еще 3 ноября 2019.

Денису сделали операцию, до сих пор он выздоровел и постепенно возвращается к тренировкам. Пока тренируется сугубо индивидуально, но побывал с командой на втором сборе в Турции.

Понимал, насколько нереально тяжело все это будет, - говорит Костышин. - Шесть месяцев - слишком долго. Я через это уже проходил. Это труд, восстановление, реабилитация.

Читайте также Колос определил лучшего игрока 2019 года

В начале самое тяжелое - неделя после операции. Ты пьешь кучу различных обезболивающих...