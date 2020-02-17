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Костышин выделил самые сложные этапы выздоровления и реабилитации после тяжелой травмы

Премьер-лига
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Уже 4 месяца без футбола

Костышин выделил самые сложные этапы выздоровления и реабилитации после тяжелой травмы
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Игрок атаки ковалевского "Колоса" Денис Костышин проходит реабилитацию после разрыва связок в матче УПЛ с "Олимпиком" еще 3 ноября 2019.

Денису сделали операцию, до сих пор он выздоровел и постепенно возвращается к тренировкам. Пока тренируется сугубо индивидуально, но побывал с командой на втором сборе в Турции.

Понимал, насколько нереально тяжело все это будет, - говорит Костышин. - Шесть месяцев - слишком долго. Я через это уже проходил. Это труд, восстановление, реабилитация.

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В начале самое тяжелое - неделя после операции. Ты пьешь кучу различных обезболивающих...

Затем - восстановление. Ежедневно по 5 часов работы в зале. Сейчас тоже трудно - набегать километраж, по 2 тренировки в день. Начал фартлек бегать, с мячом работать.

Многим людям в случае тяжелой травмы не хватает поддержки близких. А у меня ее достаточно - семья, друзья, команда, все они заставляют меня двигаться вперед!

Я понимал, что в меня верят - главный тренер, руководство клуба, игроки. И я люблю футбол - это основная причина, которая меня мотивирует".

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В статье: Денис Костышин Колос (Ковалевка) травма
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Источник:
ФК Колос

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