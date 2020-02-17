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Заря получила выходные и продемонстрировала лучшие моменты турецкого сбора
Будут готовиться к "Мариуполю"
Завершился второй учебно-тренировочный сбор луганской "Зари" в Турции. В субботу "черно-белые" вернулись в Запорожье.
Ребята получили несколько выходных дней. После этого команду ждет процесс подготовки к предстоящей игре чемпионата с "Мариуполем".
За время второго сбора луганчане провели 4 совместные тренировки. И все они завершились положительным или ничейным для команды результатом и нулевым показателем в графе "пропущенные мячи".
Свой следующий матч "Заря" проведет 22 февраля в 14.00 и эта встреча будет для команды выездной. Соперник - футбольный клуб "Мариуполь".
А вот сбор в Турции луганчане оставили себе на память в виде видеонарезки лучших эпизодов - как футбольных, так и просто веселых.