Дебютные голы Хобленко и Тейлора. Днепр-1 завершил сбор победой с 2 удалениями. Обзор матча

В заключительном спарринге спортклубивцам противостоял вице-чемпион Грузии - батумское "Динамо".

В матче сыграли те, кто не выходил на поле в игре против "Кайрата". Исключение - Батагов, который вышел с первых минут, но на позиции центрального защитника, оставив опорную зону для другого юниора - Киреева.

Снежко, Чичиков и Хобленко выходили с "Кайратом" на замену, поэтому не получили нужной нагрузки и на этот раз были в составе с первых минут.

В обоих матчах, с "Кайратом" и батумским "Динамо", не принимали участия Кравченко и Лопиренок. Они выздоравливают после простуды.

При равной игре первый острый момент создала грузинская команда - Вагнер получил передачу с правого фланга и мог бить сам, но решил отдать передачу партнеру, который попал выше перекладины. А потом динамовцы получили право на пенальти - арбитр встречи увидел игру рукой со стороны Чичикова. Блестяще проявил себя вратарь Клищук - намертво взял 11-метровый удар от Фламариона.

И сразу же днепряне открыли счет. Снежко, который вышел на игру с капитанской повязкой, бросил в прорыв Назаренко, который дойдя до лицевой линии прострелил вдоль вратарской, а там Тейлор фактически вошел в ворота вместе с мячом - 1:0!

Батумцы ответили мощным ударом Мумачашвили в перекладину. В целом игра продолжалась на встречных курсах, при этом становилась все более жесткой, и после одного из таких стыков, когда на поле чуть не началась драка, рефери решил удалить Снежка.

Пока готовилась замена на Ди Франко, "Динамо" в большинстве полностью захватило инициативу и создало 3 неплохие возможности отыграться. Но каждый раз на пути соперника становился Клищук, который в красивом стиле ликвидировал угрозы после двух ударов Джигаури и все того же Фламариона.

Когда команды вновь стали играть в равных составах, то и преимущество грузин погасло. При этом на 41-й минуте арбитр имел все основания назначить пенальти в ворота "Динамо", но теперь он не отреагировал на игру рукой батумца в своей штрафной.

Второй тайм активнее начали динамовцы, и уже на 53-й минуте Фламарион снова оказался перед Клищуком, и в очередной раз Андрей продемонстрировал свое мастерство, переиграв оппонента в ближнем бою.

Постепенно днепряне перевели игру на чужую половину поля и после выполнения стандарта мяч отскочил к Чичикову, которому оставалось попасть в ворота метров с пяти. Но на пути мяча стала рука защитника "Динамо". И арбитр таки назначил пенальти в ворота батумцев.

С 11-метровой отметки точно пробил Хобленко, который, как и Тейлор, забил свой первый гол за спортклубовцев, пусть и в контрольном поединке.

Далее команды обменивались острыми выпадами. В днепрян запомнился рейд на левом фланге Шаповала, удар выше ворот Сабатини и жесткая, но в пределах правил, игра в отборе юного Киреева. На 67-й минуте вновь обратил внимание на себя арбитр, назначив свободный удар в ворота днепрян в их штрафной за игру лежа Сватка. Но мяч после удара с 10 метров застрял в стенке.

За 25 минут до окончания поединка динамовцы изменили пол состава, а вот у днепрян дебютировал Цуриков, который уже восстановился после травмы и вышел на поле в этом первые игре за спортклубовцев. Еще позже вышли чемпионы мира Супряга и Булеца, который отметил в этот день свой 21-летие.

Именно Супряга мог довести счет до крупного, когда в своем фирменном рейде со своей половины поля убежал на свидание с вратарем, но слишком отпустил мяч, и голкипер первый успел на мяч.

Подобный рейд совершил и Булеца, но последнего защитника переиграть не сумел. Уже в компенсированное время рефери назначил третий пенальти в матче, снова за игру рукой, теперь у Коркишко. При этом и Дмитрий покинул поле из-за спора с арбитром. На этот раз Тевдорадзе таки переиграл Клищук, но сразу после гола прозвучал финальный свисток - 2:1.

Контрольный матч

16.02.2020 16:30

Турция, Белек

CК "Днепр-1" (Днепр, Украина) - "Динамо" (Батуми, Грузия) 2:1 (1:0)

Голы: Тейлор (18), Хобленко (57, с пенальти) - Тевдорадзе (90+2, с пенальти).

Удаление: Снежко (33, с правом замены), Коркишко (90+1).

На 17-й минуте Фламарион не реализовал пенальти (вратарь)

СК "Днепр-1": 31.Клищук, 11.Шаповал, 44 Батагов, 9.Сваток, 77.Чичиков, 98.Киреев, 18.Снижко (кап.) (3. Ди Франко, 39, 7. Коркишко, 62), 91. Сабатини, 29.Назаренко (10.Булеца, 81), 19.Тейлор (25.Цуриков, 75), 23.Хобленко (89.Супряга, 79).

"Динамо" (стартовый состав): 12. Алавидзе, 24 Гагошидзе, 20. Кобахидзе, 18. Гегечкори, 29 Наваловский, 8. Джихаури, 17. Мамучашвили, 13 Манджгаладзе, 22. Вагнер, 21 Двалишвили, 16. Фламарион. На замену выходили: 3. Тейде, 33.Чаладзе, 10 Тевдорадзе, 11. Цинтадзе 6. Гафриндашвили, 14 Джинджавадзе, 30. Винисиус.